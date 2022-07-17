SON DAKİKA MÜJDESİ! 🚦 Benzin fiyatlarına BU GECE 96 kuruş indirim geliyor! 🕛 18 Temmuz benzin, motorin, LPG...

Temmuz'daki indirimin ardından şimdi de Pazartesi günü itibariyle benzin fiyatlarına 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. 18 Temmuz benzin fiyatları ne kadar sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.