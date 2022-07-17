SON DAKİKA MÜJDESİ! 🚦 Benzin fiyatlarına BU GECE 96 kuruş indirim geliyor! 🕛 18 Temmuz benzin, motorin, LPG...
Petrol, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Petrol fiyatları düştükçe düşüyor. Bu düşüş benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatında yaşanan sert düşüşler benzin fiyatlarına da yansıyor. Peki, 18 Temmuz benzin ne kadar? 18 Temmuz motorin fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...
Motorin, benzin fiyatları ve LPG fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor.
PETROLDE DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ AŞTI!
Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin güçlenmesiyle talebin azalacağına yönelik endişelerle düşeş geçti. Ham petrol fiyatı 11 Mayıs gününden itibaren ilk kez 100 doların altına düştü.
Dünya genelinde görülen yükselen enflasyon ve resesyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine gerilerken ons altın ve borsalarda yüzde 3'e varan düşüşler var. Dolar endeksi ise 106 puanı aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Enerji belirsizliği yaşayan Avrupa'da, Norveç'te gaz endüstri çalışanlarının grevinin de etkisiyle Euro/dolar çaprazı 1,02'li seviyelere indi. Resesyon endişelerin enerjiye olan talebi düşüreceği beklentisiyle petrolde günlük düşüş yüzde 5'i aştı.
96 KURUŞLUK İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatı 18 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren 96 kuruş düşmesi bekleniyor.
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,66 TL'den 22,70 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 23,78 TL'den 22,82 TL'ye düşecek.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 18 TEMMUZ 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,66
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 23,65 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL