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    • Haberler
    • 17.07.2022 22:48
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    • 17.07.2022 22:48
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    2022 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 💰 FED sonrası dolar ve altın ne olacak?

    FED faiz kararı toplantısı için meraklı arayış devam ediyor. 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. 2022 Temmuz FED toplantısı hangi gün olacak? FED sonrası altın ve dolar ne olur? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED sonrası dolar ve altın ne olacak?

    FED faiz kararı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında FE faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yer aldı. İşte konu hakkında detaylar...

    FED haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu. Sıradaki 2022 Temmuz FED faiz kararı toplantısı ise merakla bekleniyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz FED toplantısı hangi gün olacak? İşte takvim...

    TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'de duyurulacak.

        FED TAKVİMİ

        2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

        FED FAİZ KARARI NE OLUR?

        New York Fed Başkanı John Williams istihdam artışının yavaşladığına dair bazı işaretler olduğunu ancak iş gücü piyasasının son derece sıkı olduğunu belirtti. Williams, işsizlik oranının gelecek yıl yüzde 4'ün biraz üzerine çıkmasını beklediğini ifade etti.

        Ülkede gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisi öncesi istihdamın haziranda beklenenden fazla artması, Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri de güçlendirdi.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puan, eylül toplantısında ise en az 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığı dikkati çekti.

        Analistler, güçlü istihdam verilerinin Fed'e enflasyonla mücadelesinde agresif "şahin" politikalarına devam etme fırsatı sunduğunu belirtti.

        Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, AA muhabirine, istihdam rakamlarının Fed'in gelecek aylarda agresif bir şekilde faiz artırma senaryosunu değiştirmeyeceğini söyledi.

        Zandi, "İstihdam rakamları, resesyonun çok yakında geleceğine dair korkularla uyuşmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Fed'in temmuz toplantısında faiz oranlarını 50 veya 75 baz puan artıracağına işaret eden Zandi, bankanın gelecek yılın başlarında federal fon oranını yüzde 3,5'e çıkaracağını kaydetti.
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