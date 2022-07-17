2022 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 💰 FED sonrası dolar ve altın ne olacak?

FED faiz kararı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında FE faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yer aldı. İşte konu hakkında detaylar...
FED haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu. Sıradaki 2022 Temmuz FED faiz kararı toplantısı ise merakla bekleniyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz FED toplantısı hangi gün olacak? İşte takvim...
TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'de duyurulacak.