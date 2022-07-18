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    • Ekonomi
    • 18.07.2022 06:58
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    • 18.07.2022 06:58
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    KYK borçları silindi mi? 5 milyon genç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısında yapacağı KYK konuşmasını bekliyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde KYK borçlarına ilişkin sevindiren bir açıklama yapmış ve Kabine toplantısını işaret etmişti. Açıklamaların ardından birçok üniversite öğrencisi KYK borçları silindi mi? türünden araştırmalar yapıyor. KYK borçlarına ilişkin nihai karar ise bugün duyurulacak. İşte detaylar...

    KYK borçları için kritik gün

    Milyonlarca genç Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni bir düzenleme bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada, KYK müjdesi için de ilk Kabine Toplantısını işaret etti.

    "Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız" ifadelerini kullandı.

    Bugün yapılması planlanan kabine toplantısının gündeminde KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

        YAPICI BİR ÇÖZÜM HAZIRLANDI
        SABAH'ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı, gençlerin mağduriyet yaşamaması için yapıcı bir çözüm hazırlandı.

        KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.

        KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Başkan Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.

            5 MİLYONDAN FAZLA GENCİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
            5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5.5 milyar lira olarak hesaplanıyor.

            Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün katıldığı canlı yayında, "KYK ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Biz fırsat eşitliği kapsamında hareket ediyoruz. Her ilde bir veya birden fazla üniversite var. Harçları kaldırdık. Genç odaklı siyasetin gereği neyse bugüne kadar gerçekleştirdik. Türkiye kurumsal olarak burs ları gündeme getiren İBB Başkanı'yken Türkiye'nin gündemine getiren Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse hep çıtayı daha yukarısına koyduk. Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir. 351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat enfeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak" açıklamalarında bulundu.
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