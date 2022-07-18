KYK borçları silindi mi? 5 milyon genç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısında yapacağı KYK konuşmasını bekliyor

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün katıldığı canlı yayında, "KYK ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Biz fırsat eşitliği kapsamında hareket ediyoruz. Her ilde bir veya birden fazla üniversite var. Harçları kaldırdık. Genç odaklı siyasetin gereği neyse bugüne kadar gerçekleştirdik. Türkiye kurumsal olarak burs ları gündeme getiren İBB Başkanı'yken Türkiye'nin gündemine getiren Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse hep çıtayı daha yukarısına koyduk. Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir. 351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat enfeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak" açıklamalarında bulundu.