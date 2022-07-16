Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün öğrencileri rahatlatan 'KYK kredisi' açıklamasının ardından bir açıklama da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.
Katıldığı canlı yayında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak." ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu şunları söyledi;
"Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla ilgili bir açıklama yaptılar. Bizim genç, sporcu odaklı siyasetimizi burada konuşuyoruz. Biz fırsat eşitliği kapsamında hareket ediyoruz. Her ilde bir veya birden fazla üniversite var. Harçları kaldırdık. Genç odaklı siyasetin gereği neyse bugüne kadar gerçekleştirdik.
Türkiye kurumsal olarak burs ları gündeme getiren İBB Başkanı'yken Türkiye'nin gündemine getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse hep çıtayı daha yukarısına koyduk.
Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir. 351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat enfeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak."
BAŞKAN ERDOĞAN KYK MÜJDESİNİ VERMİŞTİ: BİZ GENÇLERİMİZİ FAİZE ENFLASYONA KURBAN ETMEYİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"ndaki konuşmasında KYK düzenlemesine ilişkin müjde vermişti. Erdoğan, "Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta hatta daha ileri gidiyorum, enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz ve kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.