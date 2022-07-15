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    • Ekonomi
    • 15.07.2022 08:05
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    • 15.07.2022 08:11
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    Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyuracak: Hazine ve Maliye Bakanlığı KYK borçları ile ilgili çalışmaları tamamladı!

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı, gençlerin mağduriyet yaşamaması için yapıcı bir çözüm hazırlandı. KYK kredi borçları ile ilgili çalışma 18 Temmuz’da gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

    takvim.com.tr
    KYK borçlarıyla ilgili çalışma tamam!

    Son dönemde kamuoyunda sık sık gündeme gelen üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçları ile ilgili çalışmaların pazartesi günü kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı duyurulmuştu.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakanlığın KYK kredi borçları ile ilgili uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü ve bu çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

    Buna göre, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üniversite öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla KYK kredi borçları ile ilgili çalışmanın hızlandırılarak 2022-2023 akademik yılı Güz Dönemine kadar tamamlanmasını istedi.

        İlgili konunun siyasi bir malzeme aracı olmaması amacıyla çalışmaların kamuoyuna duyurulmadan devam ettiğini belirten yetkililer, bakanlığın kapsamlı bir çalışma yürüterek bu süreçte gençlerin mağduriyet yaşamamaları için yapıcı bir çözümün hazırlandığını belirtti.

        18 TEMMUZ'DA BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK
        TRT'de yer alan habere göre, KYK kredi borçları ile ilgili çalışma 18 Temmuz'da gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

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        Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyuracak: Hazine ve Maliye Bakanlığı KYK borçları ile ilgili çalışmaları tamamladı!
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