TOKİ'den dar ve orta gelirli vatandaşlar için 163 bin liraya ev fırsatı





BAKAYAYA BEDELLİ ASTSUBAYA KADEME

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yüksekokul mezunu astsubaylar, bir kademe intibakı sağlanarak dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlatılacak. Görevde olan ve emekli personele de bir kademe intibakı sağlanacak.



DÖNER SERMAYE

Kanunla, en az 2 yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademeye bir kademe ilave edilecek. Lise ve dengi okul mezunlarından, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az 2 yıl süreli yükseköğretim bitirenler için bulundukları derece ve kademeye bir kademe ilave edilerek intibakları yapılacak. Yürürlüğe giren düzenlemeye göre emekli oldukları tarihteki öğrenim durumları esas alınmak suretiyle en az 2 yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenim tamamlamış astsubaylardan bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanacak. Personel Temin Daire Başkanlığı, Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı, müze, mehteran ve bando faaliyeti yürütenler ile üniversite gibi askeri kuruluşlarda da döner sermaye kurulacak. Kanunla yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanacak.



BENZİNE 1.5 TL İNDİRİM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yaklaşık yüzde 6.67 değer kaybederek 99 dolara geriledi. Bu durumun benzine indirim olarak yansıması bekleniyor. 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirim öncesi benzin fiyatları Ankara'da 25.32 TL, İstanbul'da 25.21 TL, İzmir'de ise 25.33 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatı İstanbul'da 23 lira 69 kuruşa inecek.



ÇALIŞAN SAYISI 30 MİLYONU GEÇTİ

TÜİK rakamlarına göre işsiz sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,5 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bin kişi oldu. Böylece yedi çeyrek kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisi istihdam da rekor kırdı. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda 1.7 milyon, 2 yılda ise 5.2 milyon kişi artmış oldu.İstihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,8 oldu.



TÜRKİYE PATLAMA YAPACAK

Türkiye, yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ihracatta son 22 ayın 20'sinde tarihi rekor kırıp yıllık bazda 246 milyar doları geçerken, bu performans uluslararası kurumların da dikkatini çekiyor. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, son 5 yılda Türkiye'nin ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar, en açık şekilde büyük ihracat rekabet gücü, çok fazla var. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye patlama yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

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