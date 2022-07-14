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    TOKİ'den dar ve orta gelirli vatandaşlar için 163 bin liraya ev fırsatı

    TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaş için Türkiye genelinde 24 idle toplam 3 bin 151 konutu 163 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıyor. Başvurular 18 Temmuz’da başlıyor. İşte sizler için derlediğimiz 14 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    163 bin liraya ev fırsatı

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşa bayram müjdesi geldi. İdare, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konutu düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan taksitler ise 1.442 TL'den başlıyor. 24 ildeki kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz'da başlayacak. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 04 Ağustos'a kadar kabul edilecek. Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Seda TABAK



    TATİL YOLU FIRSATÇISI
    Bayram tatili dolayısıyla yollara çıkan vatandaşlar birçok dinlenme tesisinde fahiş fiyatları görünce isyan etti. Aynı markanın şehirdeki fiyatından yüzde 40 daha fazla fiyat istendiğini söyleyen vatandaşlar,"Bu fırsatçılık önlensin" dedi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ünlü bir köftecide bir porsiyon köfte, salata ve içeceğin 190 TL olduğu belirtildi. Yine başka bir dinlenme tesisinde bir porsiyon böreğin 60 TL, çayın 15 TL ve kahvenin 25 TL olduğu tuvaletlerden de para alındığı şikâyetleri paylaşıldı.



    ESKİ EŞYALAR DÖNÜŞÜME
    Çevre Bakanlığı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık kampanyası kapsamında başlattığı çalışma ile evlerdeki atık durumdaki elektrikli ve elektronik aletler artık geri dönüşüme tabi olacak. Elektronik üreticileri, yılda en az iki kez eskiyen ürünleri geri almak için kampanya düzenleyecek. Dondurucular, buzdolapları, televizyonlar, diz üstü bilgisayarlar, fırınlar gibi pek çok cihazı kapsayan düzenlemeye göre Elektronik eşyanın dağıtımını yapanlar, ürün sattıklarında, tüketici tarafından talep edilmesi halinde aynı ürünün eskisini, nakliye ve ilave ücret istemeden tüketicinin evinden alacak. Barış ŞİMŞEK



        OSMANGAZİ'DEN 85 MİLYON LİRA
        Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile 5 -11 Temmuz tarihleri arasında toplam 2.5 milyon saat tasarruf sağlandığını duyurdu. Araç başına ortalama 7,5 saat, yakıttan ise 1.5 milyon litre tasarruf elde edildiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, yakıttan, zamandan ve emisyondan sağlanan toplam tasarruf bedelinin 85 milyon lira olduğunu açıkladı. Köprü geçiş rakamlarını da açıklayan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "4-11 Temmuz tarihleri arasında köprüden toplam 435 bin 859 araç geçişi gerçekleşti. 8 Temmuz'da yani arife günü 80 bin 624 araç ile köprüde geçiş rekoru kırıldı" dedi. Barış ŞİMŞEK



        BAKAYAYA BEDELLİ ASTSUBAYA KADEME
        Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yüksekokul mezunu astsubaylar, bir kademe intibakı sağlanarak dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlatılacak. Görevde olan ve emekli personele de bir kademe intibakı sağlanacak.

        DÖNER SERMAYE
        Kanunla, en az 2 yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademeye bir kademe ilave edilecek. Lise ve dengi okul mezunlarından, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az 2 yıl süreli yükseköğretim bitirenler için bulundukları derece ve kademeye bir kademe ilave edilerek intibakları yapılacak. Yürürlüğe giren düzenlemeye göre emekli oldukları tarihteki öğrenim durumları esas alınmak suretiyle en az 2 yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenim tamamlamış astsubaylardan bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanacak. Personel Temin Daire Başkanlığı, Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı, müze, mehteran ve bando faaliyeti yürütenler ile üniversite gibi askeri kuruluşlarda da döner sermaye kurulacak. Kanunla yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanacak.

        BENZİNE 1.5 TL İNDİRİM
        Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yaklaşık yüzde 6.67 değer kaybederek 99 dolara geriledi. Bu durumun benzine indirim olarak yansıması bekleniyor. 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirim öncesi benzin fiyatları Ankara'da 25.32 TL, İstanbul'da 25.21 TL, İzmir'de ise 25.33 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatı İstanbul'da 23 lira 69 kuruşa inecek.

        ÇALIŞAN SAYISI 30 MİLYONU GEÇTİ
        TÜİK rakamlarına göre işsiz sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,5 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bin kişi oldu. Böylece yedi çeyrek kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisi istihdam da rekor kırdı. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda 1.7 milyon, 2 yılda ise 5.2 milyon kişi artmış oldu.İstihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,8 oldu.

        TÜRKİYE PATLAMA YAPACAK
        Türkiye, yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ihracatta son 22 ayın 20'sinde tarihi rekor kırıp yıllık bazda 246 milyar doları geçerken, bu performans uluslararası kurumların da dikkatini çekiyor. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, son 5 yılda Türkiye'nin ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar, en açık şekilde büyük ihracat rekabet gücü, çok fazla var. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye patlama yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

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        Haberler Ekonomi TOKİ'den dar ve orta gelirli vatandaşlar için 163 bin liraya ev fırsatı
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