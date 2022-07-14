TOKİ'den dar ve orta gelirli vatandaşlar için 163 bin liraya ev fırsatı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşa bayram müjdesi geldi. İdare, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konutu düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan taksitler ise 1.442 TL'den başlıyor. 24 ildeki kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz'da başlayacak. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 04 Ağustos'a kadar kabul edilecek. Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Seda TABAK
TATİL YOLU FIRSATÇISI
Bayram tatili dolayısıyla yollara çıkan vatandaşlar birçok dinlenme tesisinde fahiş fiyatları görünce isyan etti. Aynı markanın şehirdeki fiyatından yüzde 40 daha fazla fiyat istendiğini söyleyen vatandaşlar,"Bu fırsatçılık önlensin" dedi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ünlü bir köftecide bir porsiyon köfte, salata ve içeceğin 190 TL olduğu belirtildi. Yine başka bir dinlenme tesisinde bir porsiyon böreğin 60 TL, çayın 15 TL ve kahvenin 25 TL olduğu tuvaletlerden de para alındığı şikâyetleri paylaşıldı.
ESKİ EŞYALAR DÖNÜŞÜME
Çevre Bakanlığı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık kampanyası kapsamında başlattığı çalışma ile evlerdeki atık durumdaki elektrikli ve elektronik aletler artık geri dönüşüme tabi olacak. Elektronik üreticileri, yılda en az iki kez eskiyen ürünleri geri almak için kampanya düzenleyecek. Dondurucular, buzdolapları, televizyonlar, diz üstü bilgisayarlar, fırınlar gibi pek çok cihazı kapsayan düzenlemeye göre Elektronik eşyanın dağıtımını yapanlar, ürün sattıklarında, tüketici tarafından talep edilmesi halinde aynı ürünün eskisini, nakliye ve ilave ücret istemeden tüketicinin evinden alacak. Barış ŞİMŞEK