5123 TL aylık maaş hesabınıza yatıyor! 10 ay boyunca iş bulana kadar SGK (SSK) sigortası! İşte başvuru şartları
Pandemi sebebi ile çoğalan işsizlik ve iş bulma sürecinin uzaması vatandaşı olumsuz etkilemektedir. Hem de enflasyona bağlı olarak her yıl asgari ücret tekrardan düzenlenmektedir.
Tüm dünyada yaşanan Covid 19 salgını nedeniyle işsizlik seviyesi olabildiğince arttı. Bu olumsuzluğa karşı devletin aldığı birtakım önlemler bulunmaktadır. Bunlardan biri iş bulma sürecinde olan kişilerin yararlanacağı iş bulana kadar geride bıraktığımız 10 ay içerisinde alınacak parasal destektir. İş bulana kadar işsiz vatandaşlara 5123 TL değerinde destek sağlanmaktadır.
İşsizlik maaşının alınması amacıyla ilk evvel hizmet akdinin bitişinden başlamak üzere 30 gün verdiği zamanı aşmamak gereklidir. İşten ayrılan kişi, 30 gün içerisinde İŞKUR'a müracaat gerçekleştirmek zorundadır.
Başvurular en yakın İŞKUR şubesine giderek ya da çevrimiçi bir şekilde gerçekleştirilebilir. Başvurunun sonrasında ise 2022 işsizlik maaşı alma şartlarını sağlamanız durumunda işsizlik ödeneklerinin ödenebilmesi amacıyla sigortalı işsizler, bir işte çalışmaya hazır olmalıdır.
İşsizlik maaşı müracaatları ile bireyin iş arayan kaydı da yapılır. Yapılan bu kayıtlar ile de İŞKUR doğrultusundan vatandaşlara iş teklifleri ulaştırılabilir.