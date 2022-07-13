41 yılın zirvesi! ABD'de enflasyon fırladı

ABD'de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.
GELİŞMİŞ ÜLKELER YÜKSEK ENFLASYON KRİZİNİN PENÇESİNDE
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu derin ekonomik gerilemenin ardından toparlanmaya geçen gelişmiş ülkelerde fiyat artışlarının gevşemesi beklenirken Ukrayna-Rusya savaşıyla artan enerji, gıda ve emtia fiyatları sonucu enflasyon yükselmeye devam ediyor.
Kovid-19 salgınında gevşek para politikası uygulamak zorunda kalan gelişmiş ülkelerde politika yapıcılar, süreklilik arz eden yüksek enflasyona hazırlıksız yakalandı. Böylece yüksek enflasyon, gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ekonomilerin de sorunu haline geldi.
Salgının neden olduğu ekonomik şokun ardından ülkeler toparlanmalarını sürdürürken, yüksek enflasyon, dünya ekonomilerin en önemli konu başlıklarından biri haline geldi.
Enerjiden gıdaya fiyat artışları son dönemde hız kazanırken, gelişmiş birçok ülkede tüketicilerin yaşam maliyetini kayda değer oranda artıran fiyatlardaki yükselişler, politika yapıcılar üzerindeki baskıyı da artırıyor.
ENFLASYONİST BASKILARIN SEBEPLERİ
Arz dar boğazları, iş gücü piyasalarındaki sıkıntılar, baz etkisi ve ekonomilerin yeniden normalleşmesinin ardından gelen güçlü tüketici talebi, Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve emtia fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltmesi ABD ve Avrupa dahil dünya genelinde enflasyonist baskıların sebepleri olarak öne çıkıyor.
Rusya-Ukrayna savaşının ardından enflasyonla ilgili tahminler, artan emtia fiyatları ışığında daha da yukarı çekildi.
Savaş, Avrupa için hayati önem taşıyan Rusya'dan gelen enerji arzının istikrarı konusunda korkulara yol açarken, gıda üretimini de aksatarak küresel açlık krizi riskini gündeme getirdi.
Birçok ülkede enflasyon, Kovid-19 sonrası merkez bankalarının en büyük sınavı haline geldi. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri dahil bazı gelişmiş ekonomilerde enflasyon, 40 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.
Enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi merkez bankalarının tahminlerinden daha inatçı ve kalıcı bir hal almaya başladı.
ENFLASYON PANİĞİ
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, gelişmiş ekonomi olarak sınıflandırılan 40 ülkenin yarısından fazlasında enflasyonun yüzde 5'in üzerinde seyretmesi dikkati çekerken, yüksek enflasyonda bu tarz ani, ortak bir sıçrama 20 yılı aşkın süredir görülmedi.
Enflasyon paniği, tüm dünyada haber gündemlerine yön verirken, IMF'nin nisanda yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre, enflasyonun bu yıl zengin ülkelerdeki yüzde 5,7'ye kıyasla gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 8,7'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Yüksek enflasyonun yanı sıra uluslararası kuruluşların enerji, gıda ve emtia piyasalarında yeni bir şoka neden olan Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel büyüme tahminlerinde art arda düşüşe gitmesi dikkati çekiyor.