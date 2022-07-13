41 yılın zirvesi! ABD'de enflasyon fırladı

ENFLASYONİST BASKILARIN SEBEPLERİ

Arz dar boğazları, iş gücü piyasalarındaki sıkıntılar, baz etkisi ve ekonomilerin yeniden normalleşmesinin ardından gelen güçlü tüketici talebi, Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve emtia fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltmesi ABD ve Avrupa dahil dünya genelinde enflasyonist baskıların sebepleri olarak öne çıkıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından enflasyonla ilgili tahminler, artan emtia fiyatları ışığında daha da yukarı çekildi.

Savaş, Avrupa için hayati önem taşıyan Rusya'dan gelen enerji arzının istikrarı konusunda korkulara yol açarken, gıda üretimini de aksatarak küresel açlık krizi riskini gündeme getirdi.

Birçok ülkede enflasyon, Kovid-19 sonrası merkez bankalarının en büyük sınavı haline geldi. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri dahil bazı gelişmiş ekonomilerde enflasyon, 40 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi merkez bankalarının tahminlerinden daha inatçı ve kalıcı bir hal almaya başladı.