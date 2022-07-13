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    • Ekonomi
    • 14.07.2022 10:16
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    • 14.07.2022 10:16
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    ABD enflasyon rakamları sonrası dolar, altın, euro düştü mü, yükseldi mi? Haziran ayı ABD enflasyon rakamları yüzde kaç oldu?

    Piyasada gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi. ABD enflasyon verisi en son geçtiğimiz ay açıklanmıştı. ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmıştı. Şimdi gözler Haziran verisinde. Piyasalar enflasyon verilerinin ardından dolarda ve altında yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Peki, Haziran ayı ABD enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? ABD enflasyon rakamları sonrası dolar, altın, euro düştü mü, yükseldi mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Haziran ayı ABD enflasyon rakamları yüzde kaç oldu?

    Dolar, altın ve kripto para piyasasında gözler ABD'den gelecek enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu gelişmelerle birlikte altın, dolar piyasalarında yükselişler söz konusu. Peki, Haziran ayı ABD enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? ABD enflasyon rakamları sonrası dolar, altın, euro düştü mü, yükseldi mi? İşte merak edilenler!

    ABD ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Haziran ayı ABD enflasyon rakamları 13 Temmuz Çarşamba saat 15.30'da açıklanacak.

    MAYIS AYI ENFLASYONU NASIL GERÇEKLEŞTİ

    ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 41 yılın zirvesine çıktı.

    EBD ENFLASYON VERİSİ İLE EURO DOLAR ALTINDA SON DURUM!

    EURO/DOLAR PARİTESİ PSİKOLOJİK SINIRDA

    Euro tarafında ise baskı devam ediyor. Almanya'nın maliyet enflasyonu sebebi ile bozulan cari dengesi, resesyon korkuları ve bu korkunun Avrupa Merkez Bankası ECB üzerinde yaratacağı baskı, paritenin 1 seviyelerine gelmesine neden oldu. Dün tam 1,00 seviyesini gören parite öğlen saatlerinde bir miktar toparlandı ve 1,003 seviyelerinden günü kapattı.

    Gelişmekte olan ülke para birimleri dün genel olarak satıcılı bir gün geçirdi. Güney Afrika Randı muadillerinden pozitif ayrışarak günü yüzde 0,42 değer kazancı ile bitirmeyi başarırken, hammadde fiyatlarında yaşanan sert satışlar Brezilya Reali üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ve Real günü yüzde 1,16 değer kaybı ile noktaladı.

    MERKEZ BANKALARINDAN DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR GELEBİLİR

    ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) paritedeki bu psikolojik sınırın görülmesinden sonra enflasyonla mücadelede daha güçlü adımlar atabileceği görüşünde. ECB'nin piyasaların 25 bps faiz artırımı beklediği Temmuz toplantısında, beklenenden daha hızlı bir sıkılaşma adımı atması, euro/dolar paritesinde yeni bir yükseliş getirebilir ancak resesyon endişelerinin Euro Bölgesi için daha güçlü olması, doların euro karşısında güçlü seyrini korumasını destekliyor.

        EURO DOLAR KARŞISINDA NEDEN DEĞER KAYBETTİ?

        Paritedeki kayıpların bir nedeni de Almanya ve Euro Bölgesi'nden gelen ZEW Ekonomik Beklenti ve Mevcut Durum anketleri oldu. AB ülkelerinin kış için stoklarını doldurmaya hazırlandığı bir dönemde yaşanan savaş ve enerji darboğazı, artan gıda fiyatlarıyla birlikte ekonomik beklentileri de hızla bozuyor. Almanya'da ekonomik beklenti endeksi 25,8 puan düşüşle eksi 53,8'e geriledi. WSJ ekonomistleri endeksin eksi 41'e gerileyeceğini öngörmüştü. ZEW Başkanı Profesör Achim Wamback, Almanya'nın enerji arzına ilişkin endişeler, ECB'nin faiz artışına başlaması ve Çin'deki kısıtlamalar ekonomik görünümde ciddi bir bozulmaya neden oldu" değerlendirmesini yapıyor.

        İngiltere'deki Başbakan Boris Johnson'un ve 50'den fazla vekilin istifasıyla sonuçlanan siyasi kriz sterline de zor zamanlar yaşatıyor. Sterlin dolar karşısında 1,18 ile Mart 2020'den bu yana en düşük düzeye geriledi. Sterlin/euro ise haziranda gördüğü 1,15 düzeylerinden tekrar güçlenerek 1,18 bandına gelmiş durumda.
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        Haberler Ekonomi ABD enflasyon rakamları sonrası dolar, altın, euro düştü mü, yükseldi mi? Haziran ayı ABD enflasyon rakamları yüzde kaç oldu?
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