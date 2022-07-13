ABD enflasyon rakamları sonrası dolar, altın, euro düştü mü, yükseldi mi? Haziran ayı ABD enflasyon rakamları yüzde kaç oldu?

ABD ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı ABD enflasyon rakamları 13 Temmuz Çarşamba saat 15.30'da açıklanacak.

MAYIS AYI ENFLASYONU NASIL GERÇEKLEŞTİ

ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 41 yılın zirvesine çıktı.

EBD ENFLASYON VERİSİ İLE EURO DOLAR ALTINDA SON DURUM!

EURO/DOLAR PARİTESİ PSİKOLOJİK SINIRDA

Euro tarafında ise baskı devam ediyor. Almanya'nın maliyet enflasyonu sebebi ile bozulan cari dengesi, resesyon korkuları ve bu korkunun Avrupa Merkez Bankası ECB üzerinde yaratacağı baskı, paritenin 1 seviyelerine gelmesine neden oldu. Dün tam 1,00 seviyesini gören parite öğlen saatlerinde bir miktar toparlandı ve 1,003 seviyelerinden günü kapattı.

Gelişmekte olan ülke para birimleri dün genel olarak satıcılı bir gün geçirdi. Güney Afrika Randı muadillerinden pozitif ayrışarak günü yüzde 0,42 değer kazancı ile bitirmeyi başarırken, hammadde fiyatlarında yaşanan sert satışlar Brezilya Reali üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ve Real günü yüzde 1,16 değer kaybı ile noktaladı.