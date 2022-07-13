Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Milletimizin cebinden bir kuruş çıkmadı





Kurban Bayramı'nda ve Arefe gününde kullanılan araç istatistikleri de paylaşılarak, "18 Mart'ta hizmete aldığımız Köprü'müzü, Kurban Bayramı arifesi dahil olmak üzere 5 günde ortalama 14 bin araç kullandı. Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi; 2022 yılı itibarıyla Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) ile hayata geçen otoyol projelerinde garanti ödemelerinde düşüş eğilimi başlayacak. Bu projelerde 2024'te 'başa baş noktaya' gelinecek, 2025'ten itibaren ise devletimiz gelir elde etmeye başlayacak. Tüm bunlara rağmen, 1915 Çanakkale Köprüsü de dâhil olmak üzere KÖİ projeleri ile ilgili birçok kez kamuoyuna yapılan bu bilgilendirmeler görmezden gelinmeye devam edilerek yalan, iftira, karalama ile eserlerimiz, projelerimiz, karartılmaya çalışılıyor" ifadeleri kullandı.



"BİZ ONLARI KAMUOYUNUN VİCDANINA VE ADALETE HAVALE EDİYORUZ"

Açıklama şöyle devam etti:



"CHP'li vekillerin uğrak adresi olan, araç geçişlerini yerinde saymaya üşenmedikleri Osmangazi Köprüsü'nü Kurban Bayramı arifesinde 81 bin araç kullandı. Köprü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nu son 6 ayda ortalama günlük 46 bin araç kullandı, garanti sayıları aşıldı. 'Kimse oradan uçmaz' denilen İstanbul Havalimanı, 2021 yılında 36 milyon 988 bin 563 yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanı'mız ilk işletme yılında, garanti edilen 233,1 milyon avroluk Dış Hat Yolcu Gelirini aştı ve Hazine'ye 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme yapıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sağladığı günlük 60 binden fazla araç geçişi ile Kamu Özel İşbirliği'nin en güzel örneklerinden biri oldu. Boğaz geçiş trafiği rahat bir nefes aldı. Antalya Havalimanı'nın kapasite genişletmesi ihalesi için öngörülen 8,5 milyar euronun ilk ödemesi olan yaklaşık 2,138 milyar euro 28 Mart 2022 tarihinde Hazine'ye aktarıldı. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir alt ve üst yapı kalkınma hamlesi başlatmanın herkese nasip olmayacağını biliyoruz. 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında ne yatırım yaptırsak, bunların hepsinden rahatsız olduklarının farkındayız. Ancak bu, sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor. Evet, biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ediyoruz. Ancak unutulmasın ki; ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeriz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten. Gerçekler ortada, yalanın, iftiranın, çarpıtmanın ömrü kısa. Onlar 20 yıldır yaptıkları gibi yalanlarına sarıla dursunlar, bizler dev eserlerimizle milletimize fayda sağlamaya devam edeceğiz. 20 yıldır hiçbir yalan bunu engelleyemedi, bundan sonra da engelleyemez."