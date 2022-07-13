Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Milletimizin cebinden bir kuruş çıkmadı

1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili çıkan haberlere ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ülkeyi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milleti hak ettiği yere taşıyacak dev projeleri, devlet aklı ve politikalarının sonucu olarak planladığı, inşa ettiği vurgulanarak, "Yalnızca Türkiye'mizin değil, dünyanın hizmetine sunuyoruz. Her projemizde olduğu gibi, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi destekliyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dâhil olduğu, son 20 yılda hayata geçirdiğimiz, ülkemizin 100 yıllık altyapı ihtiyacımızı karşılayan tüm projelerimizle gurur duyuyoruz" denildi.
"MİLLETİMİZİN CEBİNDEN BİR KURUŞ ÇIKMADI"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu projeler ile gurur duyduğunu ancak her seferinde karalama ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"1915 Çanakkale Köprüsü ile ülkemizin ticaret ve sosyal hareketlilik için çok önemli bir güzergahına dev bir yatırım yapılmıştır. Kullandığımız Yap-İşlet-Devret modeli sayesinde, yapım aşamasında devletimizin kasasından, milletimizin cebinden bir kuruş çıkmadı. Ancak; Türkiye'miz, Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu ile 2 milyar 545 milyon avro bedelli bir yatırıma sahip oldu."