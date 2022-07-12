Osmangazi Köprüsü rekor kırdı! Garantiyi karşılama oranı yüzde 200'ü aştı

İstanbul Havalimanı'nın 8 Temmuz'da bin 422 uçuş ve 230 bin yolcu ile çifte rekor kırmasının ardından, Osmangazi Köprüsü'nde de tarihi zirveye ulaşıldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldığını kaydetti. 4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nün garanti karşılama oranının yüzde 108 olduğunu belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "5 Temmuz'da 43 bin 492 araç geçişi ile garanti karşılama oranı yüzde 109, 6 Temmuz'da 49 bin 453 araç ile garanti karşılama oranı yüzde 124 oldu. 7 Temmuz'da 64 bin 296 araç köprüden geçiş yaptı. Garanti karşılama oranı da yüzde 161'e yükseldi. 8 Temmuz günü 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldı. Garanti karşılama oranı yüzde 202'lere çıktı. Son 6 ayda ortalama 46 bin araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı. Planlı yatırımlarımızla milletimize hak ettiği projeleri kazandırmaya devam ediyoruz." 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin de Karaismailoğlu, "4 Temmuz'da 7 bin 31 araç geçiş yaparken, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç köprüyü kullandı" dedi.oklu için 82 ve koyun için 70 lira olarak belirlendi. Cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak kilogram başına 1 lira prim ödemesi yapılacak.
GÜVENSİZ ÜRÜNLERE CEZA YAĞDI
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) piyasa denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. İlk 6 ayda 679 kozmetik ürün denetlenirken, 463'ünün teknik düzenlemeye aykırı, 7'sinin güvensiz olduğu belirlendi. Bu ürünleri piyasaya sürenlere 645 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca mahkemeler, , emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve yapılan incelemeler neticesinde, üreticisi belli olmayan, sahte, kaçak, taklit olduğu saptanan 6 bin 826 parfüm ve deodorant güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi. TİTCK'nin el dezenfektanı, antibakteriyel sabun, sinek kovucu gibi biyosidal ürün denetimlerinde ise 27 ürünün ruhsatsız ve teknik düzenlemeye aykırı olduğu belirlendi. Geri çekme, imha işlemi yapılırken, üretenler 752 bin 400 lira ceza aldı.
SATILAMAYAN KURBANLIKLARI ESK ALACAK
Et ve Süt Kurumu (ESK), yetiştiricilerce Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıkları alacağını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yetiştiriciler, 13-17 Temmuz'da en yakın ESK kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde kurbanlıklarını kurum karkas alım fiyatlarından satabilecek. Yetiştiricilerden gelen tüm satış talepleri karşılanacak, bedeller 10 gün içinde üretici hesaplarına aktarılacak. Kurum karkas fiyatları, kilogram başına birinci kalite dana için 94, ikinci kalite dana için 80, kuzu için 88, toklu için 82 ve koyun için 70 lira olarak belirlendi. Cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak kilogram başına 1 lira prim ödemesi yapılacak.