Osmangazi Köprüsü rekor kırdı! Garantiyi karşılama oranı yüzde 200'ü aştı

İstanbul Havalimanı'nın 8 Temmuz'da bin 422 uçuş ve 230 bin yolcu ile çifte rekor kırmasının ardından, Osmangazi Köprüsü'nde de tarihi zirveye ulaşıldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldığını kaydetti. 4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nün garanti karşılama oranının yüzde 108 olduğunu belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "5 Temmuz'da 43 bin 492 araç geçişi ile garanti karşılama oranı yüzde 109, 6 Temmuz'da 49 bin 453 araç ile garanti karşılama oranı yüzde 124 oldu. 7 Temmuz'da 64 bin 296 araç köprüden geçiş yaptı. Garanti karşılama oranı da yüzde 161'e yükseldi. 8 Temmuz günü 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldı. Garanti karşılama oranı yüzde 202'lere çıktı. Son 6 ayda ortalama 46 bin araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı. Planlı yatırımlarımızla milletimize hak ettiği projeleri kazandırmaya devam ediyoruz." 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin de Karaismailoğlu, "4 Temmuz'da 7 bin 31 araç geçiş yaparken, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç köprüyü kullandı" dedi.oklu için 82 ve koyun için 70 lira olarak belirlendi. Cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak kilogram başına 1 lira prim ödemesi yapılacak.