İhtiyaç sahibi olan yüzde %40 ve üstü engellilere yardım eli! Yetime-engelliye ayda 2.088 TL





KİMLER YARARLANIYOR?

Bu aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor. Aylık alanların; vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek veya kız çocuğun 18, örgün lise ve dengi öğrenimde 20, örgün yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, üzerine kayıtlı lüks sınıf araç tespiti veya ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya rayiç değerinin bu yönetmelikle verilen muhtaç aylığı miktarının 170 katını geçmesi halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıkları kesiliyor.