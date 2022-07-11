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    İhtiyaç sahibi olan yüzde %40 ve üstü engellilere yardım eli! Yetime-engelliye ayda 2.088 TL

    İhtiyaç sahibi olan yüzde 40 ve üstü engelliler ile annesi ya da babası olmayan çocuklara yardım eli uzatılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, aylık 2 bin 88 lira maaş bağlıyor.

    Çığıl Ön Yener
    Yetime-engelliye ayda 2.088 TL

    Yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ile annesi ya da babası olmayan maddi durumu yetersiz çocuklara, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı ile destek veriyor. Desteğin tutarı Temmuz ayının gelmesiyle birlikte arttı. Bu yılın ilk yarısında bin 474 lira 7 kuruş olan aylığın tutarı, 2 bin 88 lira 61 kuruşa yükseldi.



    KİMLER YARARLANIYOR?
    Bu aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor. Aylık alanların; vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek veya kız çocuğun 18, örgün lise ve dengi öğrenimde 20, örgün yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, üzerine kayıtlı lüks sınıf araç tespiti veya ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya rayiç değerinin bu yönetmelikle verilen muhtaç aylığı miktarının 170 katını geçmesi halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıkları kesiliyor.



    NASIL BAŞVURULUYOR?
    Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabiliyor.

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    Haberler Ekonomi İhtiyaç sahibi olan yüzde %40 ve üstü engellilere yardım eli! Yetime-engelliye ayda 2.088 TL
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