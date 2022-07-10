Faiz oranları düştü, vatandaş kredi hesaplamaya koştu! 100, 200, 300bin TL konut kredisi 36, 60, 120 ay vade imkanı! 0.99 KREDİ HESAPLAMA EKRANI!
Faiz oranlarının düşmesinin ardından kredi çekmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, konut kredisi başvuru şartları neler? Konut kredisi nasıl alınır? Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
10.07.2022 16:45 - Son Güncelleme: 10.07.2022 16:45
Aylık Taksit
2.246,79 TL
Faiz Oranı
% 2,05
Toplam Ödeme
272.409,80 TL
Konut Kredisi
Aylık Taksit
2.289,05 TL
Faiz Oranı
% 2,10
Toplam Ödeme
276.990,74 TL
Aylık Taksit
2.896,61 TL
Faiz Oranı
% 2,79
Toplam Ödeme
350.093,20 TL
Konut Kredisi
Aylık Taksit
2.716,29 TL
Faiz Oranı
% 2,59
Toplam Ödeme
328.210,80 TL
Aylık Taksit
3.079,77 TL
Faiz Oranı
% 2,99
Toplam Ödeme
371.800,30 TL