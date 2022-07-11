Yeni haftaya girdik A101 11 Temmuz aktüel kataloğu yayımlandı! A101’de bu hafta neler var? 100’lüsü 26 TL! İşte İNDİRİMLİ ürünler tam liste...

Yeni hafta geldi A101'in yeni aktüel ürünleri belli oldu. Kurban Bayramı devam ederken zincir marketlerin güncel fiyat listesi merak konusu oldu. Özellikle A101'de bu hafta nelerin indirime girdiği araştırılıyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı ürünleri almak için öncelikle aktüel kataloğu göz gezdirmek istiyor. Bu noktada A101'de bu hafta neler var? A101 11 Temmuz aktüel kataloğu yayımlandı mı soruları internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor. A101'de bu hafta 100'lüsü 26 TL! İşte İNDİRİMLİ ürünler tam liste...