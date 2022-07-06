Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımları paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temel öncelik olarak gördükleri enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Atılan adımları da şöyle paylaştı:

● Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi.

● Yeme-içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 olarak belirlendi.

● Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, bebek bezi, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünlerin teslimlerinde KDV yüzde 18'den 8'e indirildi.

● Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV yüzde 18'den 8'e düşürüldü.

● Arsa ve arazi teslimlerinde KDV yüzde 18'den 8'e indirildi.

● İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletildi.

● Bu yılın ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğalgaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğalgaz yüzde 14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgaz yüzde 25 ve meskenlerde kullanılan doğalgaz yüzde 81 sübvanse edildi.

● Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yüzde 25'le sınırlandırıldı.

● Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerinde dış ticaret tedbirleri devreye alındı.

● Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere bu yıl 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi.

● Enflasyonla mücadele timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam ediliyor.



80 BİN TL'YE BEDELLİ

Temmuz ayı enflasyonu ile birlikte memur katsayısının artmasıyla bedelli askerlik tutarı da arttı. 2022'nin ilk yarısında bedelli askerlik yapanlar 56 bin 500 lira öderken, bu tutar yılın kalanında 80 bin 64 lira olarak uygulanacak. Bedelli askerlikte tutar; "240.000 x memur aylık katsayı" formülüyle belirleniyor. 2022 yılında bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlendi. İçinde bulunulan ay, yol ve sevk durumuna göre bu süre daha da az olabiliyor. Örneğin; 4 gün yol izni bulunan kişi için bu süre 26 gün oluyor.



MEMURUN EŞ-ÇOCUK YARDIMI ARTTI

Milyonlarca emekli, memur ve sözleşmeli personelin zamlı aylıklarının netleşmesinin ardından, sosyal destek kalemleri de arttı. Memurların maaşları yüzde 41.69 oranında artarken, aile yardımı ödenekleri çalışmayan eş için 535 liradan 223 lira artışla 758 liraya, 0-6 yaş arası çocuk için 118 liradan 167 liraya, diğer çocuklar için de 59 liradan 83 liraya çıktı. Sendika üyesi memurlara üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi ise 499 liradan 208 lira artarak 707 liraya yükseldi. Hazal ATEŞ



İNGİLTERE'YE LOJİSTİK ATAK

Avrupa ülkelerinde yaşanan tedarik sorunları Türk şirketleri için fırsat olmaya devam ediyor. İngiltere'deki lojistik sıkıntılar sonrasında bu ülkede yatırım yapan Türk şirketi Pera Lojistik, taşımacılık, gümrükleme, depolama, dağıtım gibi sektörlerde faaliyet göstermeye başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Özdem, "İngiltere ve Avrupa'da önümüzdeki yıl için yüzde 50 büyüme hedefi koyduk" dedi.



E-TİCARETİN YILDIZI BEBEK ÜRÜNLERİ

Nielseniq'nun araştırmasına göre; e-ticaret yılın ilk 4 ayında yüzde 68 büyüdü. Bu büyümede en çok öne çıkan kategori ise bebek bakım kategorisi oldu. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Orta Doğu ve Afrika Analitik Bölge Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, "Türk tüketicilerin, online alışverişi tercih etmesinde en önemli etken ürün çeşitliliği (yüzde 71). Bu veriyi; daha ucuz fiyatlar (% 68) ve zamandan tasarruf (% 67) gibi yanıtlar izledi" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



