Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.07.2022 12:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2022 12:41
    ABONE OL

    Bakan Nebati'den flaş ekonomi mesajı: Büyümeye devam ediyor

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Dünya genelindeki sorunlara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor." dedi.

    Bakan Nebati’den flaş ekonomi mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Dünya genelindeki sorunlara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor." dedi.

    İşte Bakan Nebati'nin o paylaşımları
    Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.

    Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan Şeyh Mahmud ile görüşecek
    Haberler Ekonomi Bakan Nebati'den flaş ekonomi mesajı: Büyümeye devam ediyor
        SON DAKİKA