Bakan Nebati'den flaş ekonomi mesajı: Büyümeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Dünya genelindeki sorunlara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor." dedi.

İşte Bakan Nebati'nin o paylaşımları

Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.

Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz.