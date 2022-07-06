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    • Ekonomi
    • 06.07.2022 12:37
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    • 06.07.2022 12:37
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    Transfer olacak pilotlara kötü haber: Başvuruları 6 ay kabul edilmeyecek

    Ekip geçişleri yönetmeliğinde bazı maddelerde değişikliğe giden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kararı ses getirdi. Yabancı havayolu şirketlerinde çalışmak isteyen Türk pilotların başvuruları, SHGM tarafından en az 6 ay süreyle kabul edilmeyecek.

    Yabancı şirketlere geçişe 6 ay izin yok

    Yaz sezonu ile birlikte havayolu şirketlerinin ekip planlaması, uçuş operasyonlarının aksamaması ve uçuş güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için SGHM, ekip geçişleri yönetmeliğinde bazı maddeleri değiştirdi.

    YABANCI ŞİRKETLERE GEÇİŞ ZORLAŞTIRILDI
    Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede başta Türk pilotları olmak üzere kabin ekiplerinin yabancı havayolu şirketlerine geçişi zorlaştırıldı.

    Değişen maddeye göre, pilotların geçiş talebi bekletilecek. Uçuş ekiplerinin bağlı bulundukları havayolu şirketlerinden izin belgesi olmaksızın ayrılarak yabancı havayolu şirketlerinde katılmak isteyen uçuş ekiplerinin geçiş için başvuruları en az 6 ay süreyle kabul edilmeyecek.

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