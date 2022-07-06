Transfer olacak pilotlara kötü haber: Başvuruları 6 ay kabul edilmeyecek

Yaz sezonu ile birlikte havayolu şirketlerinin ekip planlaması, uçuş operasyonlarının aksamaması ve uçuş güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için SGHM, ekip geçişleri yönetmeliğinde bazı maddeleri değiştirdi.

YABANCI ŞİRKETLERE GEÇİŞ ZORLAŞTIRILDI

Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede başta Türk pilotları olmak üzere kabin ekiplerinin yabancı havayolu şirketlerine geçişi zorlaştırıldı.