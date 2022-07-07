Emekli maaşına 5 bin TL ek nakit desteği veriliyor! Emeklilere 5 bin TL ödemelere başlandı!

Emeklinin nakit problemlerine çözüm üretmek amacıyla kamu bankalarından makul oranlar sunulmaya başladı. Emeklinin bütün nakit gereksinimlerine yönelik avantajlı oranlarla sağlanan kredinin Halkbank üzerinden sunulması hedefleniyor. 5.000 TL'ye kadar olan nakit gereksinimleri amacıyla bütün emeklilerin en iyi oranlardan yararlanması sağlanacak. Peki emekli maaşına ek nakit desteği nasıl alınır? İşte bütün detaylar…
Bütçelerine makul geri ödeme seçenekleri ile kullanabilecekleri kredi yardımıyla aylık 192,90 TL taksit ödeyerek çoğu gereksinimleri amacıyla emekli vatandaşların sayısız ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanacak. Emekli maaşını Halkbank'tan alanların yararlanabildiği emekliye özel ihtiyaç kredisine ek olarak geri ödemesiz ödemeler de gerçekleştirilmektedir.
Halkbank'tan Emekliye Geri Ödemesiz Promosyon
Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan kişilerin ayrıcalıklı kredi fırsatlarından yararlanarak nakit problemini çözmeleri sağlanıyor. Bunun yanı sıra maaş taşıma işlemlerini tamamlayanlar ve 3 senelığına emekli maaşını Halkbank'tan almayı taahhüt edenlere özel 750 TL'ye varan ek ödeme gerçekleştiriliyor. Maaş taşıma koşulunun dışında diğer rastgele bir koşul aranmadan kişilerin rahatça söz hususu ödemelerden yararlanması sağlanmaktadır.