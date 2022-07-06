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    • Ekonomi
    • 06.07.2022 10:39
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    • 06.07.2022 10:54
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: İşte Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan bazı adımlar

    Hazine ve Maliye Bakanlığından Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlara ilişkin açıklama yapıldı. 6 başlıkta paylaşılan adımlarla yapılan hamleler ve devreye alınan tedbirler sıralandı.

    takvim.com.tr
    Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlar

    Hazine ve Maliye Bakanlığından Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlara ilişkin açıklama yapıldı.

    Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde yapılan hamleler ve devreye alınan tedbirler tek tek sıralandı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre atılan adımlar ve hayata geçirilen tedbirler şu şekilde;

    1. İŞ VE YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİREREK İHRACATI TEŞVİK ETMEK VE İSTİHDAMI ARTIRMAK AMACIYLA YENİ DÜZENLEMELERİ DEVREYE ALDIK
    İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisini 1 puan indirimli uygulamaya başladık.

    Şirketlerin yapacakları temettü ödemelerinde stopaj oranını %15'ten %10'a indirdik.

    Teknoloji geliştirme bölgeleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezler dışındaki çalışma saatlerinin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesine imkân sağladık.

    2.TİCARİ KREDİLERİ, ÜLKE EKONOMİMİZİ GÜÇLENDİRECEK ALANLARDA, SELEKTİF BİR YAKLAŞIMLA KULLANDIRIYORUZ
    Yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyar TL'lik KGF Destek Paketi'ni devreye aldık.

    İhracatçılara ve turizm yatırımcılarına %9'a varan faiz oranlarıyla toplamda 150 milyar TL'lik kredi kullandırılmasını sağlayan Türk Lirası Uzun Vadeli Kredi Programı'nı uygulamaya aldık.

    Konutlarda %45'e kadar enerji tasarrufu sağlanmasını desteklemek amacıyla 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı Konutlarda Isı Yalıtım Kredisi'ni hayata geçirdik.

    3.TASARRUFLARIN TL CİNSİ VARLIKLARDA DEĞERLENDİRİLMESİNİ TEŞVİK ETMEK VE YATIRIMCI TABANINI GENİŞLETMEK AMACIYLA ÇEŞİTLİ UYGULAMALARI DEVREYE ALDIK
    Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı uygulamasıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payını %71'den %58'e düşürdük.

    Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla toplam 83.816 vatandaşımızdan yaklaşık 6,6 milyar TL'lik talep topladık.

    4.TÜM RAFİNERİLERİN DAHİL OLDUĞU ALTIN TASARRUF EKOSİSTEMİNİ KURARAK YASTIK ALTINDAKİ FİZİKİ ALTINLARI EKONOMİYE KAZANDIRDIK

    5.BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ (BES) DEVLET KATKISINI %25'TEN %30'A ÇIKARDIK

    6.VERGİ DÜZENLEMELERİYLE TL CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINI TEŞVİK ETTİK

    TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj indirimini 2022 yılı sonuna kadar uzattık.

        Portföyünde TL cinsi yatırım araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlara kurumlar vergisi istisnası tanıdık.

        Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarında %0 stopaj oranı uygulamasını 2022 sonuna kadar uzattık.

        Devlet İç Borçlanma senetlerinde stopaj oranını 2022 sonuna kadar %10'dan %0'a indirdik.

        Tüzel kişiler ve yurt dışında yerleşik vatandaşların YUVAM Hesabı kapsamında dönüşüm hesaplarına aktardıkları birikimlerine ilişkin getirilerde stopaj oranını sıfırladık.

        Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarında yer alan yabancı paralarının ve altın hesaplarının kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında TL'ye çevirmelerini teşvik eden gelir ve kurumlar vergisi istisna düzenlemelerini yaptık.

        TL mevduat ve katılma hesaplarının vade sonu hesap bakiyesi kullanılarak hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergi oranını sıfırladık.
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        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: İşte Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan bazı adımlar
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