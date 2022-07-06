Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: İşte Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan bazı adımlar

Hazine ve Maliye Bakanlığından Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlara ilişkin açıklama yapıldı.
Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde yapılan hamleler ve devreye alınan tedbirler tek tek sıralandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre atılan adımlar ve hayata geçirilen tedbirler şu şekilde;
1. İŞ VE YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİREREK İHRACATI TEŞVİK ETMEK VE İSTİHDAMI ARTIRMAK AMACIYLA YENİ DÜZENLEMELERİ DEVREYE ALDIK
İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisini 1 puan indirimli uygulamaya başladık.
Şirketlerin yapacakları temettü ödemelerinde stopaj oranını %15'ten %10'a indirdik.
Teknoloji geliştirme bölgeleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezler dışındaki çalışma saatlerinin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesine imkân sağladık.
2.TİCARİ KREDİLERİ, ÜLKE EKONOMİMİZİ GÜÇLENDİRECEK ALANLARDA, SELEKTİF BİR YAKLAŞIMLA KULLANDIRIYORUZ
Yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyar TL'lik KGF Destek Paketi'ni devreye aldık.
İhracatçılara ve turizm yatırımcılarına %9'a varan faiz oranlarıyla toplamda 150 milyar TL'lik kredi kullandırılmasını sağlayan Türk Lirası Uzun Vadeli Kredi Programı'nı uygulamaya aldık.
Konutlarda %45'e kadar enerji tasarrufu sağlanmasını desteklemek amacıyla 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı Konutlarda Isı Yalıtım Kredisi'ni hayata geçirdik.
3.TASARRUFLARIN TL CİNSİ VARLIKLARDA DEĞERLENDİRİLMESİNİ TEŞVİK ETMEK VE YATIRIMCI TABANINI GENİŞLETMEK AMACIYLA ÇEŞİTLİ UYGULAMALARI DEVREYE ALDIK
Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı uygulamasıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payını %71'den %58'e düşürdük.
Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla toplam 83.816 vatandaşımızdan yaklaşık 6,6 milyar TL'lik talep topladık.
4.TÜM RAFİNERİLERİN DAHİL OLDUĞU ALTIN TASARRUF EKOSİSTEMİNİ KURARAK YASTIK ALTINDAKİ FİZİKİ ALTINLARI EKONOMİYE KAZANDIRDIK
5.BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ (BES) DEVLET KATKISINI %25'TEN %30'A ÇIKARDIK
6.VERGİ DÜZENLEMELERİYLE TL CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINI TEŞVİK ETTİK
TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj indirimini 2022 yılı sonuna kadar uzattık.