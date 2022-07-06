'Abdülhamid Han' gemisine ismi yazıldı! Görev tarihi bugün açıklanacak

Bakan Dönmez'in çalışmalarla ilgili bilgi alarak gemiyi gezmesinin ardından göreve çıkacağı tarihi de açıklaması bekleniyor.



FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak 'Mavi Vatan'daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.