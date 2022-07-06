Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.07.2022 10:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2022 11:03
    ABONE OL

    'Abdülhamid Han' gemisine ismi yazıldı! Görev tarihi bugün açıklanacak

    Adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han'ın gövdesine ismi yazıldı. Geminin göreve çıkacağı tarihin de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

    İHA
    ’Abdülhamid Han’ göreve hazır!

    Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olacak geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.

    TÜRK BAYRAĞI İŞLENDİ
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor. Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı.

    GÖREVE TARİHİ AÇIKLANACAK
    Mersin-Antalya D-400 karayolundan geçen herkesin rahatlıkla gördüğü devasa gemide bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez incelemede bulunması bekleniyor.

    Bakan Dönmez'in çalışmalarla ilgili bilgi alarak gemiyi gezmesinin ardından göreve çıkacağı tarihi de açıklaması bekleniyor.

    FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ
    Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak 'Mavi Vatan'daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.

        Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Komandolar sarı torba doldurdu
        Haberler Ekonomi 'Abdülhamid Han' gemisine ismi yazıldı! Görev tarihi bugün açıklanacak
            SON DAKİKA