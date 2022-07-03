SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanlığından asgari ücret açıklaması! 90 milyar TL'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, asgari ücretten kaldırılan gelir ve damga vergisiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, "Devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL'lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL'ye yükselmiştir." dedi.

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