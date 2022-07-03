İşsizlik maaşında taban ve tavan tutarı arttı TAKVİM hesabı yaptı! İşsizlik ödeneğine %40 artış! En az 2568 TL, en çok 5137 TL ödeme!

Bu yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücretin net 5 bin 500, brüt 6 bin 471 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltecek.