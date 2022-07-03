İşsizlik maaşında taban ve tavan tutarı arttı TAKVİM hesabı yaptı! İşsizlik ödeneğine %40 artış! En az 2568 TL, en çok 5137 TL ödeme!
Asgari ücret uygulanan Temmuz zammıyla net 5 bin 500, brüt 6 bin 471 liraya çıktı. Bu artşla işsiz kalanlara ödenen maaşı da artıracak. 10 aya varan süreyle verilen işsizlik maaşı en az 2 bin 568, en çok 5 bin 137 liraya çıkacak. İşte TAKVİM'in sizler için yaptığı tablo hesabı...
03.07.2022 06:59 - Son Güncelleme: 03.07.2022 06:59
Bu yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücretin net 5 bin 500, brüt 6 bin 471 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltecek.
Öyle ki; asgari ücretteki artış işsizlik maaşındaki taban ve tavan tutarları doğrudan etkiliyor. İşsiz kalanlara son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor.
NASIL YANSIYACAK?
Bu yılın ilk yarısında işsizlik ödeneği alanlara damga vergisi kesilmiş olarak en az bin 986, en çok 3 bin 972 lira olarak ödendi.