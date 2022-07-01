Fahiş fiyat argümanı çöktü! Küresel durgunluk endişeleri emtiaları da aşağı çekti

Pandemi sürecinden çıkışta izlenen genişleyici para politikaları ile tarihi rekor kıran emtia fiyatları, küresel enflasyon kaygılarının ardından başlayan resesyon endişeleri ile adeta sarsıldı. 28 yılın en sert faiz artırımını gerçekleştiren ABD Merkez Bankası'nın (fed) enflasyonu indirmek için takındığı 'şahin' tutumu sürdüreceğine ilişkin mesajlar, tarım ürünleri ile değerli metallerde fiyatların çakılmasına neden oldu.
Özelikle tarım ürünlerinde Rusya-Ukrayna savaşı öncesi fiyatlara gelinirken, Türkiye'de da konut fiyatlarının hızlı artışında etkili olan demir cevherinde gözlenen sert geri çekilmenin iç piyasaya da yansıması kaçınılmaz olarak görülüyor.
DEMİRDE SERT DÜŞÜŞ
Kablolardan sanayi ürünlerine kadar her alanda kullanılan bakırdaki düşüş son bir ayda yüzde 12 olarak gerçekleşti. Zirveden bu yana kayıp ise yüzde 25 oldu. En sert düşüş ise pamukta yaşanıyor. Savaş nedeniyle rekorlar kıran doğalgaz fiyatlarında da bir ayda yüzde 20 gibi yüksek oranda bir düşüş var. Demir cevheri fiyatlarında da son 1 ayda yaşanan düşüşün yüzde 25'i geçtiği gözleniyor. ALB Yatırım Finans Editörü Ömer Faruk Bingöl, merkez bankalarının resesyon riskine rağmen sıkı para politikasına geçmelerinin emtia fiyatlarını düşürdüğünü belirterek, "Emtiadaki düşüşlerin küresel enflasyon oranlarını bir miktar aşağı çekmesi beklenebilir" dedi.