Emeklilere banka promosyonu kampanyasında adeta dev yarış var: 5 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor

Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor. Kampanyalar son dönemde iyice hızlandı. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. İşte bazı kampanyalar:
■ DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.
■ ING: Maaşını taşıyanlara ek koşulsuz maaşa göre 2.350, 2.900, 3.500 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor.
■ İŞ BANKASI: Maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira puan veriyor. En çok iki kişi için puan kazanılabiliyor.