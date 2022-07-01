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    Emeklilere banka promosyonu kampanyasında adeta dev yarış var: 5 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor

    Bankaların promosyon kampanyaları iyice hareketlendi. Emekli müşteri çekmek isteyen bankalar 5 bin liraya kadar ödeme yapıyor. Ek ürünlerle ödenecek tutar daha da artıyor. Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti. 2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek.

    Çığıl Ön Yener
    Emekliye 5.000 TL

    Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor. Kampanyalar son dönemde iyice hızlandı. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. İşte bazı kampanyalar:

    DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.
    ING: Maaşını taşıyanlara ek koşulsuz maaşa göre 2.350, 2.900, 3.500 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor.


    İŞ BANKASI: Maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira puan veriyor. En çok iki kişi için puan kazanılabiliyor.


        ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor. Ayrıca 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı, ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor.


        TEB: Yeni edinilen emekli müşterilerin, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde promosyonlarını maaşa göre 2.600, 3.125, 3.750 liraya yükseltiyor. Emekli yakınını getirenler de her kişi için 250 lira kazanıyor. Toplam 10 kişi için ödül kazanılıyor.


        TÜRKİYE FİNANS: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.800, 2.300, 3.500 lira promosyon veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Ayrıca kredi kredi kartı ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira ve üzeri harcamalar için aylık 100, toplam 300 lira puan kazanma imkanı sunuluyor.


            YAPI KREDİ: Maaşa göre 2.500, 3.100, 3.750 lira ödüyor. 2 fatura talimatı verenlere 100 lira; 31 Temmuz'a kadar ilk kez kredi kartı alan veya başvurudan önceki 3 ay içinde hiç harcama yapmamış müşterilere 30 Haziran'a kadar 500 lira harcama sonrası ek 150 lira promosyon veriyor. Emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250 lira kazanabiliyor.

            3'ÜNCÜ ÖDEME 2023'TE
            Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti. 2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek.

            Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarlarında artış gerçekleşecek.
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            Haberler Ekonomi Emeklilere banka promosyonu kampanyasında adeta dev yarış var: 5 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor
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