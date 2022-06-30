Son dakika: Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik! Karar Resmi Gazete'de

Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Buna göre Asgari Ücret Komisyonu'nca belirlenen ücret Resmi Gazete'de yayımlanınca yürürlüğe girecek.
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor.
Dün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün basına kapalı olarak devam etti.
Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ enflasyon oranında bir artış talep ederken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işletmelerin içinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istedi.
Yeni asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.