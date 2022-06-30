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    • Ekonomi
    • 01.07.2022 00:04
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    • 01.07.2022 00:15
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    Son dakika: Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik! Karar Resmi Gazete'de

    Son dakika haberi... Asgari ücret zammının Temmuz'dan geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle ara zam bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

    Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik

    Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

    Buna göre Asgari Ücret Komisyonu'nca belirlenen ücret Resmi Gazete'de yayımlanınca yürürlüğe girecek.



    Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor.

    Dün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün basına kapalı olarak devam etti.



    Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ enflasyon oranında bir artış talep ederken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işletmelerin içinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istedi.

    Yeni asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.



        MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA
        2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

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