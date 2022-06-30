Son dakika: Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik! Karar Resmi Gazete'de





Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Dün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün basına kapalı olarak devam etti.