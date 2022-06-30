Emekliye en az 3500 TL! 3600 ek gösterge ve öğrenci affı da kapsamda! Meclis'te kabul edildi...





EMEKLİYE EN DÜŞÜK 3500 LİRA

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya yükseltilecek.

Teklifle belediye başkanlarının da makam/temsil ve görev tazminatlarından yararlanması sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kadrosunda bulunanların ek göstergesi 400 puan ilave edilerek uygulanacak. Bu ilave puan, en yüksek devlet memuru aylığı veya diğer herhangi bir mali ve sosyal hakkın hesabında dikkate alınmayacak.