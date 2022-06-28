Kamu çalışanlarının maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2022? Emekli memur Temmuz maaşları ne zaman yatacak? Engelli, yaşlı aylığı...

Kamu çalışanlarının maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Emekli memur Temmuz maaşları ne zaman yatacak? Sorusu gündemde merak edilmeye başlandı. 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler maaş ödemelerine çevrildi. Maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. İşte tüm detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşlı ve engelli maaşlarının bayramdan önce vatandaşların banka hesabına aktarılacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca memur maaşlarının da Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini ifade etti.
Engelli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?
Yaşlı ve engelli maaşı da bayram öncesi yatırılacak.