Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette 6116 TL rakamı gündeme bomba gibi düştü

Akşam Gazetesi Yazarı Turhay Güler, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen ek zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.
BAKAN BİLGİN'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına Temmuz'da enflasyonun üzerinde sosyal bir koruma ilave zammı yapacaklarını bildirdi.
Bilgin, bir otelde düzenlenen Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılarak konuşma yaptı.
Geçen yıl enflasyon yüzde 36 iken asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldığını ve tarihi bir adım atarak asgari ücretteki vergileri kaldırdıklarını anımsatan Bilgin, bu artışın işsizliğe yol açması yönündeki endişelerin gündeme getirildiğini ancak Türkiye'nin büyüme rakamlarıyla istihdamın da arttığını söyledi.
Başlangıçta dört çalışma grubu için verilmesi düşünülen 3600 ek gösterge düzenlemesini bütün gruplara yaydıklarını belirten Bilgin, yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanının bu ek gösterge düzenlemesiyle yeni haklara sahip olduğunu anlattı.