Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette 6116 TL rakamı gündeme bomba gibi düştü

DEVLET VATANDAŞINI ENFLASYONA EZDİRMEZ

Daha önce kamu çalışanları ve emeklilerine ilave haklar verdikleri gibi bu defa da enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi gerçekleştireceklerini bildiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Sadece kamu çalışanlarımızı, memurlarımızı mı? Hayır. İşçilerimizi de emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Çalışan emekçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. Önceki hafta işçi sendikalarımızla bugün sabah da işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığında, önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler, Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek, enflasyonun tahribatını da onaracak."