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    • Ekonomi
    • 25.06.2022 09:42
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    • 25.06.2022 09:42
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    ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? BDDK açıklama! 25 Haziran dolar, euro, altın neden düştü? Gram altın yükselecek mi, düşecek mi?

    BDDK finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Bu karar sonrası altın, dolar ve euro düşmeye başladı. Peki, ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? 25 Haziran dolar, euro, altın neden düştü? BDDK açıklama! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

    takvim.com.tr
    İslam Memiş son dakika altın yorumları: ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? 24 Haziran dolar, euro, altın neden düştü? BDDK açıklama! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

    Altın, dolar, euro neden düşüyor? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Gram altın 10 dakika içerisinde 18 TL daha değer kaybederek 970 TL'ye geriledi. Peki, ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? 25 Haziran dolar, euro, altın neden düştü? BDDK açıklama! Gram altın yükselecek mi, düşecek mi?

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.

    Buna göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi.



    Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.


    " Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

    Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine karar verildi.


        Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir.

        Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç A Haber'e özel açıklamalar:
        Belli miktarda döviz rezervi bulunan işletmeler TL cinsinden kredi kullanması kısıtlanacak. Bu durum neden doları etkiledi? İşletmeler döviz varlıklarını TL'ye çevirip kullanmak zorunda kalacak. 15 milyon liraya aşan döviz sahibi şirketlere kredi kullanımı kısıtlaması geldi.

        25 Haziran dolar, euro, altın neden düştü? Gram altın yükselecek mi, düşecek mi?
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