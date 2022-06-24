Asgari ücrete ara zam! Ara zamla o ödemeler de artacak! Tazminat ödemeleri, İşsizlik maaşı, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı…
Milyonlarca kişi asgari ücrete ara zam için verilecek kararı merakla bekliyor. Ara zamda enflasyona endeksli formüller konuşulurken, yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil geniş bir kesimi etkileyecek. Ara zam işsizlik maaşından annelere yapılacak ödemelere, stajyer ücretinden sosyal güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası prim tutarlarına kadar pek çok şeye yansıyacak. Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşırken, erken emeklilik için yapılacak borçlanma tutarları yükselecek. Peki kime, nasıl yansıyacak? İşte detayları…
Çalışanların ve işverenlerin gözü asgari ücrete ara zam için verilecek karara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi ve işveren temsilcileriyle yapacağı toplantı merakla beklenirken, yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, neredeyse tüm vatandaşları etkileyecek.
Asgari ücrete artışta özellikle enflasyonun yansıtılması üzerinde duruluyor. Bu açıdan 6 aylık enflasyon oranının ya da yıllık enflasyon farkının yansıtılması söz konusu olabilecek. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonu tahmini ise yüzde 3.77 çıktı. Bu tahmine göre, enflasyon ilk 6 aylık yüzde 40.75'e, yıllık yüzde 76.60'a ulaşabilecek.
FORMÜLLERE GÖRE ASGARİ ÜCRET
Ara zam için 6 aylık enflasyon formülü uygulanırsa asgari ücret yüzde 40.75 artışla net 4 bin 253 liradan 5 bin 986 liraya, brüt 5 bin 4 liradan 7 bin 43 liraya çıkabilecek. Aralık'ta yapılan yüzde 50.5'lik zam oranı, Temmuz'da açıklanacak yıllık enflasyona tamamlanacak şekilde zam yapılırsa da asgari ücret yüzde 26.10 (76.60-50.50) artacak.
KİM, NE ALACAK?
- İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret artarsa işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Halen işsizlik maaşı en az bin 986, en çok 3 bin 972 lira. Bu maaş, asgari ücret yüzde 26.10 zamlanarak brüt 6 bin 310 liraya yükselirse 2 bin 504-5 bin 9 lira, yüzde 40.75 zamlanarak brüt 7 bin 43 liraya ulaşırsa 2 bin 795-5 bin 591 lira aralığına çıkabilecek.