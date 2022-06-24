Asgari ücrete ara zam! Ara zamla o ödemeler de artacak! Tazminat ödemeleri, İşsizlik maaşı, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı…

KİM, NE ALACAK?

- İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret artarsa işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Halen işsizlik maaşı en az bin 986, en çok 3 bin 972 lira. Bu maaş, asgari ücret yüzde 26.10 zamlanarak brüt 6 bin 310 liraya yükselirse 2 bin 504-5 bin 9 lira, yüzde 40.75 zamlanarak brüt 7 bin 43 liraya ulaşırsa 2 bin 795-5 bin 591 lira aralığına çıkabilecek.