Konut kredilerinde yeni düzenleme: Vatandaş için kredide yol haritası

Yani vatandaş 450 bin liralık ikinci el konut aldığında tüm sınıflarda yüzde 90'ına denk gelen 405 bin liralık kredi kullanabilecek. Değeri 500 bin ile 2 milyon lira arasındaki ikinci el A enerji sınıfı ev için ise yüzde 70 oranında kredi kullanılacak. Evin değeri 2 milyon TL ise bankadan 1.4 milyon liraya kadar kredi kullanılabilecek. BDDK kararının konut fiyatlarında son dönemdeki şişkinliği azaltması bekleniyor.

Düzenlemeden önce oranlar, A enerji sınıfı için yüzde 90, B sınıfı için yüzde 85 ve diğer konutlar için yüzde 80'di. 500 bin lira altında yüzde 90, üstünde yüzde 80'ine kredi veriliyordu. Daha önce sıfır veya ikinci el ayrımı yoktu.