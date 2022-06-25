Konut kredilerinde yeni düzenleme: Vatandaş için kredide yol haritası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren önemli bir karar aldı. Önceki gece açıklanan karara göre, binaların enerji verimliliğine göre kredi şartları yeniden düzenlendi, limitler güncellendi. Peki yeni düzenleme ne anlama geliyor? Buna göre, sıfır konutlarda enerji sınıfı A olan bir evin değeri 2 milyon ve altındaysa yüzde 90'ına kadar kredi çıkacak. İkinci elde ise konut değeri 500 bin liradan az ise tüm enerji sınıflarında yüzde 90'a kadar kredi verilebilecek.
Yani vatandaş 450 bin liralık ikinci el konut aldığında tüm sınıflarda yüzde 90'ına denk gelen 405 bin liralık kredi kullanabilecek. Değeri 500 bin ile 2 milyon lira arasındaki ikinci el A enerji sınıfı ev için ise yüzde 70 oranında kredi kullanılacak. Evin değeri 2 milyon TL ise bankadan 1.4 milyon liraya kadar kredi kullanılabilecek. BDDK kararının konut fiyatlarında son dönemdeki şişkinliği azaltması bekleniyor.
Düzenlemeden önce oranlar, A enerji sınıfı için yüzde 90, B sınıfı için yüzde 85 ve diğer konutlar için yüzde 80'di. 500 bin lira altında yüzde 90, üstünde yüzde 80'ine kredi veriliyordu. Daha önce sıfır veya ikinci el ayrımı yoktu.
10 MİLYON ÜZERİNE KREDİ YOK
Yeni düzenlemeyle, 10 milyon TL üzerinde olan konutlara kredi verilmeyecek. Vatandaş 1 milyon 900 bin liralık ev satın aldığında, A enerji sınıfında ise yüzde 90'ını yani 1 milyon 710 bin lira, B enerji sınıfında ise yüzde 85'i yani 1 milyon 615 bin lira, diğer sınıflarda ise yüzde 80'i 1 milyon 520 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Konut değeri 3 milyon lira ise A enerji sınıfında yüzde 70'i yani 2 milyon 100 bin lira, B'de yüzde 65'i yani 1 milyon 950 bin lira, diğer sınıflarda ise yüzde 60'ına denk gelen 1.8 milyon TL'ye kadar kredi kullanılabilecek. 500 bin ila 2 milyon lira arasındaysa A enerji sınıfında yüzde 70'ine, B enerji sınıfında yüzde 65'ine diğer enerji sınıflarında yüzde 60'ına kadar kredi verilebilecek.