Türkiye'nin ihracat artışı %43.3 ulaşarak tarihte ilk defa toplam ihracat payında %1'i geçti!





ÇİN İLK SIRADA

Dünyanın en fazla ihracat gerçekleştiren ülkesi sıralamasında Çin birinci sırada yer alıyor. Çin'in 2017'de 2 trilyon 272 milyar dolar olan ihracatı, 2021 sonunda 3 trilyon doları aştı. Çin'in toplam ihracattan aldığı payı ise yüzde 14 oldu. İkinci sırada yer alan ABD 1 trilyon 754 milyar dolarla toplam ihracatın yüzde 8.1'ini gerçekleştirdi. Üçüncü sıradaki Almanya 1 trilyon 626 milyar dolarla toplamdan yüzde 7.5 pay aldı. 21 AYIN 19'UNDA REKOR

Üretim, yatırım ve istihdama dayalı yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ihracatta son 21 ayın 19'unda rekor kırıldı. Mayıs ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 artarak 19 milyara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek mayıs rakamına imza atılırken, yılın ilk 5 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı. Yılın ilk 5 ayında da ihracat yüzde 20.4 artarak 102.5 milyar dolara çıkarken, 12 aylık ihracat ise yüzde 25.6'lık yükselişle 242.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.