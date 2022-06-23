THY Porto’da rakiplerini solladı

TERCİHLERİ KAPADOKYA

Türkiye'den Porto'ya tatil amacıyla özellikle tarihi ve kültürel yerleri sevenlerin geldiğini dile getiren Şahiner, şöyle konuştu: "Sörf ile ilgilenen, doğa sporları yapan, fotoğrafçılığa meraklı olan yolcularımız da Porto'yu ve Portekiz'i tercih ediyor. Çünkü gerçekten Portekiz'de ziyaret edilebilecek çok tarihi köyler, şehirler ve doğal yerler var. Bunun dışında aile olarak gezmek isteyenler için nehir turları, çeşitli parklar mevcut." Portekizli yolcuları da Türkiye'ye taşıdıklarını ifade eden Şahiner "Portekizliler özellikle İstanbul ve Kapadokya'yı çok seviyorlar. Bunun dışında Antalya ve İzmir'de diğer noktalarımız. Haliyle bizim sefer artırmamız, burada çalışmalar yapmamız Türkiye'ye ciddi bir şekilde turist potansiyelini artırmış oluyor" diye konuştu.