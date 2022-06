THY Porto’da rakiplerini solladı

Türk Hava Yolları (THY) 2012, 2014 ve 2017 yıllarında The Best European Destination Agency tarafından "Avrupa'nın en iyi destinasyonu", 2019'da World Travel Awards tarafından "Avrupa'nın en iyi turist destinasyonu" seçilen Portekiz'in Porto kentinde fark yarattı. 2015'te İstanbul ile karşılıklı haftalık 4 uçuş gerçekleştirilirken artan taleple seferler artırıldı. 2019'da yaz tarifesinde karşılıklı haftalık 10 sefer, kış tarifesinde ise 7 sefer gerçekleştirildi.