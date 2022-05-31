Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracattaki stratejik hedefi "Türkiye İhracat Seferberliği" programında duyurdu

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşen "Türkiye İhracat Seferberliği" projesinin ilk toplantısı bugün Bursa'dan başladı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğündeki özel oturumda soruları yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ilişkin konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracat menzilinin 3 bin KM'nin altında olduğunu, yakın coğrafyaya ihracat yapıldığını belirterek, "Uzak ülkeler stratejisi ile geleneksel pazarlarımızı koruyup, ihracatımızın pazar payının düşük olduğu alanlara odaklanmak istiyoruz" dedi.





Bakan Mehmet Muş, ihracatçı ve iş adamlarının odak noktasını bu noktaya çevirmek istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin Kuzey Amerika ile ticaretinin ciddi şekilde ilerlediğini söyleyen Bakan Mehmet Muş, "Biz ABD ile bu yıl için 50 milyar doları yakalayıp geçmiş olacağız." dedi.

"KISA BİR ZAMAN İÇERİSİNDE KAMUOYUNA DUYURACAĞIZ"

İhracatçıların uzak pazarlara odaklanınca iyi işler çıkardığını söleyen Bakan Mehmet Muş, "Latin Amerika çok önemli bir kıta o bölgeye ciddi şekilde ağırlık vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Muş, uzak ülkeler stratejisinin sonuna geldiklerini söyleyerek, kısa bir zaman içerisinde kamuoyuna duyurup, faaliyetleri şekillendireceklerini söyledi.





Bakan Muş, "İhracatımızın yüzde 1'in altında olduğu ülkeleri, 1 seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bu rakamları yakalayabilirsek, cari açık noktasında çok farklı bir noktaya gelmiş olacağız." diye konuştu.

Hampton by Hilton Bursa Hotel'inde gerçekleştirilen etkinliğe, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik ve sektörün önde gelen isimleri katılıyor.