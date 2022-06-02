Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: İhracatta mayıs ayı rekoru

Türkiye ihracatta yeni bir rekora daha imza attı.
EN YÜKSEK MAYIS AYI İHRACATI GERÇEKLEŞTİ
Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır." ifadelerini kullandı.
5'TE 5 YAPTIK
Muş, "2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık" dedi.
Muş şunları söyledi:
"Küresel Ekonomi kışı geride bırakamamıştır. Pandemi sonrası dönemde artan talebe karşın aksaklıkların devam etmesinden dolayı arz sorunları ortaya çıkmış ve küresel çapta enflasyon sorunları ortaya çıkmıştır. AB'nin Rusya'ya yönelik yıl sonuna kadar petrol ambargosu uygulama kararı alması nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı. AB bölgesinde enflasyon Mayıs ayında yüzde 8.1'e yükselerek tarihi rekor kırdı. Enerji ve gıda enflasyonunun kritik hale geldiği ortaya konmaktadır. G7 zirvesinde önümüzdeki aylarda buğday arzının yetersiz kalabileceği uyarısı yapıldı.