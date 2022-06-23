Kurban fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç lira? Yetkili isim açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelindeki ortalama fiyatların, büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında olmasının beklendiğini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yıllık 960 bini büyükbaş, 2 milyon 850 bini küçükbaş olmak üzere, toplam 3 milyon 850 bine yakın hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini aktardı.