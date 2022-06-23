Kurban fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç lira? Yetkili isim açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelindeki ortalama fiyatların, büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında olmasının beklendiğini bildirdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yıllık 960 bini büyükbaş, 2 milyon 850 bini küçükbaş olmak üzere, toplam 3 milyon 850 bine yakın hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini aktardı.
Talepte yaşanması muhtemel düşüşün üreticileri düşündürdüğünü belirten Bayraktar, "Sahadan aldığımız bilgilere göre, vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle bu yıl kurbanlık satışlarında en az yüzde 25 civarında azalma olacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.
Bayraktar, üreticilerin, yüksek nakliye ve çadır kiralarının yanı sıra alım gücünde de yaşanan düşüş nedeniyle kurbanlıklarını mümkün olduğunca kendi ahırlarında satmaya çalışacaklarına işaret ederek bu yıl yaklaşık 720 bini büyükbaş, 2 milyon 150 bini de küçükbaş olmak üzere toplamda 2 milyon 870 bin kurbanlık hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.