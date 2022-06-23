Yerli ve milli 5G için geri sayım! 198 milyar dolarlık hedef





"5G'YE AZAMİ ÖLÇÜDE YERLİ VE MİLLİ ŞEBEKE ÜRÜNLERİNİ KULLANARAK GEÇECEĞİZ"

5G teknolojisine geçerken yerlilik ve millilik ilkelerine azami derecede özen göstereceklerini söyleyen Karaismailoğlu şu ifadelere yer verdi: "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nin sonraki fazlarını desteklemesine yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Ülkemizde 5G'ye azami ölçüde yerli ve millî şebeke ürünlerini kullanarak geçeceğiz. Bunun yerli ve milli ürünlerimizle yapılabilmesi için üretici firmalarımıza önemli görevler düşüyor. Öte yandan, 5G'ye geçişin başarılı olabilmesi için kullanıcı terminali tarafından da gerekli dönüşüm sağlanmalıdır. Bunu da yakından takip ediyoruz."



"5G'Yİ ÜLKEMİZİN MİLLİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DA ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA GÖRÜYORUZ"

5G'nin milli güvenlik açısından da öneminin yüksek olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "5G'yi sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, ülkemizin milli güvenliği açısından da öncelikli konular arasında görüyoruz. Bakanlığımız, 4.5G ihalesinde belirlediğimiz 'yerlilik yükümlülükleri' ile sektöre yönelik önemli bir vizyon çizmiştir. 4.5G'nin ilk yatırım döneminde yüzde 1 olan yerlilik oranının 2020-2021 yatırım dönemi itibarıyla yüzde 33'leri geçtiğini görüyoruz. Ancak bu oranı yeterli bulmuyoruz, öncelikle yüzde 45'lik yerlilik hedefinin işletmecilerce yerine getirilmesini bekliyoruz. 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesi de temel önceliğimizdir. 5G'ye giden yolda yerli ve milli üretim ekosistemini desteklemeye ve korumaya yönelik önemli adımları attık. Bundan sonra da sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak en uygun çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.