"AŞAĞI YUKARI YİNE AYNI SAYIYI BEKLİYORUZ"

Hayvan sayısıyla ilgili de herhangi bir problem olmayacağını aktaran Karaca, "Geçen yıl 74 bin civarında büyükbaş, 65-68 bin civarında küçükbaş hayvan kestik. Aşağı yukarı yine aynı sayıyı bekliyoruz. Onunla ilgili de yapılan sayımlarda, öngörülerimizde herhangi bir problem olmayacağını görüyoruz" dedi.

Karaca, yaş kontrolleri konusunda içleri rahat etmeyen vatandaşlara görevlilerin yardımcı olacağını dile getirerek, "Dişten de yaş tayin olabilir. Biliyorsunuz ki sığırlarda iki, keçilerde bir yaş doldurulması gerekiyor. Koyunlarda ise annesi kadar olduğunda, 6 aylıktan sonra kesim olgunluğuna erişebiliyor." ifadelerini kullandı.