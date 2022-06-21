İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, vatandaşların izinli satış yerlerinden hayvanlarını almalarını ve izinli yerlerde kesim yapmalarını istedi.
Karaca, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişinin 24 Haziran'da başlayacağını ve bu kapsamda bütün önlemlerin alındığını söyledi.
Kurban yolculuğunun geldiği yerde başladığını dile getiren Karaca, "Oradaki il ve ilçe müdürlüklerimizde kontrolleri yapılıyor. Veteriner sağlık raporuna dönüştürülüyor. Pasaportlarıyla beraber hareket ediyor." ifadelerini kullandı.
Karaca, bu süreçte 300 veteriner hekimin yanı sıra İstanbul Veteriner Hekimler Odası, jandarma, emniyet ve belediye gibi ilgili kurumlarla sahada hummalı ortak bir çalışma yürüteceklerini, halihazırda jandarma ve emniyetle birlikte yol kontrolleri yaptıklarını anlattı.
"AŞAĞI YUKARI YİNE AYNI SAYIYI BEKLİYORUZ"
Hayvan sayısıyla ilgili de herhangi bir problem olmayacağını aktaran Karaca, "Geçen yıl 74 bin civarında büyükbaş, 65-68 bin civarında küçükbaş hayvan kestik. Aşağı yukarı yine aynı sayıyı bekliyoruz. Onunla ilgili de yapılan sayımlarda, öngörülerimizde herhangi bir problem olmayacağını görüyoruz" dedi.
Karaca, yaş kontrolleri konusunda içleri rahat etmeyen vatandaşlara görevlilerin yardımcı olacağını dile getirerek, "Dişten de yaş tayin olabilir. Biliyorsunuz ki sığırlarda iki, keçilerde bir yaş doldurulması gerekiyor. Koyunlarda ise annesi kadar olduğunda, 6 aylıktan sonra kesim olgunluğuna erişebiliyor." ifadelerini kullandı.