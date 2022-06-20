Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Ezik, çürük, boyalı parçalar olabilir!





"BİLGİLER GİZLENİYOR"

Mübin Keleş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir sanayi ustası bile araç aldığında mutlaka ekspertize götürmeli. Ben bu işi yapıyor olmama rağmen, ya da ekip arkadaşlarım bu işi yapıyor olmalarına rağmen bir araç alırken ekspertiz yaptırıyoruz. Bende aracımı yeni aldım. Bende alırken ekspertiz yaptırdım. Bu işi yapıyor olmama rağmen ekspertiz yaptırdım. Çünkü ne yazık ki sürekli artan fiyatlar dolayısıyla artık bilgiler biraz daha saptırılıyor, biraz daha gizleniyor. Bazı insanlar biraz daha seri araç satış sirkülasyonu içerisine girmek istiyor. Bu yüzden ne olduğunu bilmek, ne aldığınızı bilmek önemli. Sektör veya kişi fark etmeksizin mutlaka ekspertiz yaptırılmalı"