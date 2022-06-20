Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Ezik, çürük, boyalı parçalar olabilir!

Araç piyasası Kurban Bayramı öncesi canlılık kazanırken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için uyarılarda bulunan oto ekspertiz uzmanı, "Vatandaşların mutlaka araçlarını ekspertize götürmeleri gerekiyor. Çünkü sıfır araçlarda bile bazen ezik, çürük, boyalı parçalarla karşılaşabiliyoruz" dedi.
Araç piyasasında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başlarken, oto ekspertiz uzmanı Mübin Keleş ise araç almayı planlayan kişilere uyarılarda bulundu.
Vatandaşların alacakları araçları mutlaka oto ekspertize götürmeleri gerektiğini söyleyen Keleş, "Bir araç, ilk bakışta vatandaşın içine siniyorsa, piyasadaki artışı da düşünürsek çok fazla düşünmeden alsınlar. Bu öneride bulunabilirim. Fakat mutlaka araçlarını ekspertize götürmeleri gerekiyor. Çünkü sıfır araçlarda bile bazen ezik, çürük, boyalı parçalarla karşılaşabiliyoruz" dedi.