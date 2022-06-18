Başkan Erdoğan ve Türk-İş Başkanı Atalay bir araya gelerek asgari ücrete ara zaman konusu masaya yatırıldı





125 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE 13.6 MİLYAR LİRA

Halkbank genel Müdürü Osman Arslan, Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi'nde 125 bin kişiye 13.6 milyar liralık kredi sağlandığını belirterek, "Alınan krediler, ağırlıklı olarak üretim kapasitesini artırma, yeni ekipman yatırımı, ürün geliştirme, işletme kurmak için başlangıç sermayesi olarak değerlendirilmiştir" dedi. Arslan, gençlerin de iş dünyasına katılması ve hedeflerine ilerlemesi konusunda destekler verdiklerini söyledi..



GES'E TALEP ÇOK İYİ DURUMDA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gelire Endeksli Senetlere (GES) ilişkin, "22 Haziran'a kadar talep toplama süreci devam edecek. Şu anda da talepler çok iyi geliyor" dedi. Adana'da düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması'na katılan Bakan Nebati, şunları söyledi: "Uygulamaya aldığımız Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) ile YUVAM Hesabı gibi destekleyici alternatif enstrümanlarla finansal istikrarı sağlamlaştırdık. Bununla beraber, kamuoyundaki bazı spekülatif tartışmaların aksine bütçeye oluşturduğu maliyet de sınırlı kalmıştır. Bütçeden Mart'ta 11.7 milyar, Nisan'da 4.6 milyar ve Mayıs'ta 4.8 milyar lira olmak üzere toplam 21.1 milyar lira ödeme yapılmıştır. Ayrıca, bütçeye olası maliyeti bakanlığımız tarafından farklı senaryolarla yakinen takip ediliyor."



900 BİN GENCE EĞİTİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, '1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi' kapsamında 900 bin gence yazılım eğitimi verdiklerini, gençlerin 350 bininin eğitiminin bittiğini belirtti. Taşkın, "Devlet aslında özel şirketlerdeki kariyer CV'si gibi bir kariyer hizmeti sunuyor" dedi.



SAĞLIKÇIYA YENİ HAKLAR

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren teklif TBMM'de kabul edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğu şekliyle kabul edildiğini belirterek, "Gözümüz aydın" ifadesini kullandı. Bakan Koca, kanun teklifinin 12 maddesi ile ilgili bilgi verdi.

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