Onlarca ilde 18 yaş üstü diplomasız temizlik personeli alınacak! Ayda 4 bin 253 lira maaş! Full ve ya Part Time! İŞKUR- TYP...

İŞKUR TYP personel alımı Temmuz'da olacak mı diye beklerken yeni bir duyuru geldi. İŞKUR temizlik personeli alımına başladı. TYP alımları henüz başlamamışken, işe ihtiyacı olanlar ikamet ettikleri illerde kamu ve ya özel sektörde temizlik personeli alımlarına başvuru yapabilir. Başta İstanbul olmak üzere onlar ilde çalışacak kadın ve erkek personeller aranıyor. Başvuru şartları ise makul düzeyde! Diplomasız alan yerler de var en az ilkokul mezunu çalışan isteyen de! Başvuru şartları ilandan ilana göre değişkenlik gösteriyor. İşte İŞKUR temizlik personeli alımları...