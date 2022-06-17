Onlarca ilde 18 yaş üstü diplomasız temizlik personeli alınacak! Ayda 4 bin 253 lira maaş! Full ve ya Part Time! İŞKUR- TYP...
İŞKUR temizlik personeli alımlarını başlattı. Toplamda 4.630 temizlik görevlisi alınacak. Türkiye'nin bir çok ilinde başvurular an itibariyle alınıyor. Vatandaşlar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx linki üzerinden bulundukları illerdeki ilanları hemen görebilir. Başvuru şartları de bir bir açıklandı. 18 yaş üzeri, ilkokul mezunu herkes başvurabilir. Kadın ve erkek binlerce kişi alınacak. Öte yandan İŞKUR'un TYP kapsamında personel alımları için de araştırmalar hızlandı. İşte son gelişmeler...
İŞKUR TYP personel alımı Temmuz'da olacak mı diye beklerken yeni bir duyuru geldi. İŞKUR temizlik personeli alımına başladı. TYP alımları henüz başlamamışken, işe ihtiyacı olanlar ikamet ettikleri illerde kamu ve ya özel sektörde temizlik personeli alımlarına başvuru yapabilir. Başta İstanbul olmak üzere onlar ilde çalışacak kadın ve erkek personeller aranıyor. Başvuru şartları ise makul düzeyde! Diplomasız alan yerler de var en az ilkokul mezunu çalışan isteyen de! Başvuru şartları ilandan ilana göre değişkenlik gösteriyor. İşte İŞKUR temizlik personeli alımları...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden beklenen temizlik görevlisi alımı başladı. Türkiye'nin bir çok ilinde alım yapılıyor. Yayınlanan ilanlarda başvuru şartları ve tarihleri tüm detaylarıyla yer alıyor. Temmuz itibariyle 4.630 personel alımı yapılacağı duyuruldu.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.