Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'GES' açıklaması: Kupon gelirleri 3 ayda 1 ödenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gelire Endeksli Senetler ile ilgili konuştu.

Nebati, "Tasarruflarını milli paramız olan Türk Lirası'nda değerlendirmekte isteyen vatandaşlarımıza enstrümanlar hazırladık. Bu kapsamda; tasarladığımız GES ile bireysel yatırımcılarımıza sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

"TALEPLER ÇOK İYİ GELİYOR"

Bakan Nureddin Nebati, "Buna yönelik talepleri 15 Haziran'dan itibaren almaya başladık 22 Haziran'a kadar devam edecek. Talepler çok iyi geliyor. GES'lerin getirisi yıllık minimum yüzde 23.04 olacak ve kupon gelirleri vatandaşlarımıza 3 ayda 1 ödenecek. Bu gelirin artma potansiyeli de yüksek olacaktır." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla GES ihraç edileceği açıklanmıştı.

Bu çerçevede, Türkiye genelinde 15-22 Haziran döneminde, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri 15 Haziran'da başladı. Talep toplama, ilk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Vatandaşların yatırımlarını Türk lirası cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak açıklanan GES getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak.

GES'lerin getirileri, kamu iktisadi teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek. Bununla birlikte GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı, beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlanacak.

Asgari talep tutarı 1000 lira olarak belirlenen senetler, 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran Cuma yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.