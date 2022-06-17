Emekli memur maaşları Kurbandan önce yatacak mı 2022? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı 2022? Temmuz KYK, Evde bakım, yaşlı ve engelli aylığı...

Bayramdan önce maaşların yatıp yatmayacağı merak edilip araştırılıyor. Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zamlarını bekliyor. Bilindiği üzere memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara geçiyor. Peki, Bayramdan önce maaşlar yatacak mı 2022? Emekli memur maaşları Kurbandan önce yatacak mı 2022? Temmuz Evde bakım, yaşlı ve engelli aylığı erken yatacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
MEMUR - EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak Temmuz ayı maaş ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ramazan'da maaşlar bayramdan önce ödenmişti.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Hürriyet'ten Noyan Doğan konuyu köşesine taşıdı: Açıklanan mayıs ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı netlemeye başlarken, memur ve emeklileri için enflasyon farkı da kesinleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 oldu.
Görevdeki memurlar ile memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023'teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmeye göre de memur ve emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 7 zamlı alacak. Yine toplu sözleşmeye göre ocak-haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde de aradaki fark maaş zammına eklenecek.