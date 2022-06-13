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Haberler Ekonomi Yüksek kazanç fırsatı! Kur korumalı mevduat hesabı olan GES alabilir mi? İşte GES hakkında tüm ayrıntılar

Yüksek kazanç fırsatı! Kur korumalı mevduat hesabı olan GES alabilir mi? İşte GES hakkında tüm ayrıntılar

Vatandaşın gelir payından olumsuz etkinlemesinin önlendiği Gelire Endeksli Senet için çarşamba günü talep toplama başlıyor. Kur korumalı mevduat hesabı ya da farklı ürünlere yatırım yapanlar da GES alabilecek.

13.06.2022 06:56 - Son Güncelleme: 13.06.2022 06:56
Yüksek kazanç fırsatı! Kur korumalı mevduat hesabı olan GES alabilir mi? İşte GES hakkında tüm ayrıntılar

Türk Lirası'na güvenenlere yeni kazanç fırsatı yaratacak olan Gelire Endeksli Senet (GES) ihracına ilişkin talep toplama işlemi çarşamba günü başlıyor.

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Yüksek kazanç fırsatı! Kur korumalı mevduat hesabı olan GES alabilir mi? İşte GES hakkında tüm ayrıntılar

Bu senetlere uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacak.

Yüksek kazanç fırsatı! Kur korumalı mevduat hesabı olan GES alabilir mi? İşte GES hakkında tüm ayrıntılar

Kur korumalı mevduat hesabı ya da farklı ürünlere yatırım yapanlar da bu senetleri satın alabilecek.

Yüksek kazanç fırsatı! Kur korumalı mevduat hesabı olan GES alabilir mi? İşte GES hakkında tüm ayrıntılar

Sisteme sadece döviz hesabını bozduranlar değil tüm bireysel yatırımcılar dâhil olacak.

Yüksek kazanç fırsatı! Kur korumalı mevduat hesabı olan GES alabilir mi? İşte GES hakkında tüm ayrıntılar

Vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak ürünü kolaylıkla alabilecek.

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