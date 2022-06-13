Yüksek kazanç fırsatı! Kur korumalı mevduat hesabı olan GES alabilir mi? İşte GES hakkında tüm ayrıntılar
Vatandaşın gelir payından olumsuz etkinlemesinin önlendiği Gelire Endeksli Senet için çarşamba günü talep toplama başlıyor. Kur korumalı mevduat hesabı ya da farklı ürünlere yatırım yapanlar da GES alabilecek.
13.06.2022 06:56 - Son Güncelleme: 13.06.2022 06:56
Türk Lirası'na güvenenlere yeni kazanç fırsatı yaratacak olan Gelire Endeksli Senet (GES) ihracına ilişkin talep toplama işlemi çarşamba günü başlıyor.
Bu senetlere uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacak.
Kur korumalı mevduat hesabı ya da farklı ürünlere yatırım yapanlar da bu senetleri satın alabilecek.