İskenderun ve Mersin gibi Türkiye'nin önemli limanlarına Gaziantep oldukça yakın. 6 OSB ve konum avantajıyla Antep'in ihracatı ve üretimini üst seviyelere taşıyacağı inancımız yüksek. Şehrimiz üretim ve ihracatın yanında turizmle de ön plana çıkıyor. Adeta müzeler şehri. Dillere destan mutfağı Gaziantep tam bir gurme şehri.

Türkiye üretimi, ihracat, yatırım ve istihdam anlamında son dönemde önemli başarılara imza attı. Salgın koşullarına rağmen yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en yüksek performansına ulaştık. G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk. Bu dönemde iç talebin büyümeye katkısı 3,9 puan, net dış talebin katkısı 3,5 puan şeklinde gerçekleşti. Tam bir dengede gidiyor. Böylece 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren elde ettiğimiz dengeli büyümeyi 2022'nin ilk çeyreğinde de devam ettirdik.

İhracatımız 2021 yılı sonunda 225. 3 milyar dolara, 2022 Mayıs ayında 242.6 milyar dolara ulaşarak tarihi rekorlar kırmaya devam etti. Hedefi şimdiden yakaladık. Toplam istihdamımız 20222'nin Nisan ayında 30,4 milyon kişiye ulaşmış durumda. Bu pandeminin derinden hissedildiği 2020 Nisan ayına göre oluşturduğumuz ilave istihdamın 5 milyon kişiyi geçtiğinin işaretidir. Tablo net ve ortada. Türkiye üretiyor, ihraç ediyor, istihdam oluşturuyor. Küresel ekonomideki zorlukların arttığı dönemde elde ettiğimiz başarılarda kamu maliyesi ve bankalardaki güçlü görünüm uyguladığımız makro politika seti etkili oldu.

Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan hazine nakit dengesi 149.2 milyar lira fazla verdi. Kamu maliyesindeki sosyal duruşumuzu sürdüreceğiz.

TANTANACILARA TOKAT GİBİ CEVAP

Sosyal medyada kamu maliyesi dengesi bozulmuştur şeklinde ifadede bulunanları artık telin etmekten yorulduk.

Şeffaf şekilde ilan edilen AK Parti iktidarlarının kamu maliyesindeki duruşun asla taviz verilmediği durumlarda olmadık yalan yanlış haberlerle midemizi bulandırmayın.

Bir kısım çevreler ülkemiz üzerinde karamsar senaryolar üretmekte ısrar ediyorlar ve geri adım atmıyorlar. Türkiye ekonomisindeki başarıyı gölgelemekten vazgeçmiyorlar. Türkiye ekonomisinin serbest piyasa ekonomisini sorgulatmak için çeşitli mecralarda spekülasyonlara girişiyorlar. Türkiye liberal bir Ekonomi olup serbest piyasa koşullarıyla büyümeye devam etmektedir.

2020 yılı ve sonrasında tüm dünyada etkisini gösteren pandemi ve Ukrayna'daki savaş enerji ve gıda olmak üzere Emtia fiyatlarının artmasına tedarik süreçlerinin aksamasına neden oldu. Bu durum tüm dünyada enflasyonu artırırken gelişmiş ülkelerde dahi enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Enflasyon dünyanın ortak sorunu, bu sorun ülkemize de yansıyor. Enflasyon sorunuyla mücadele bizim için birinci önceliktir. Enflasyonla mücadele finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla seferber olmuş durumdayız. Çalışıyoruz ve kazanacağız. Bazı ilave adımları uygulamaya alıyoruz. 20 Aralık'tan bu yana uygulanmakta olan KKM ilaven gelire endeksli senetlerin ihraç edileceğini de açıkladık.

Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcılara yönelik olacak ve bankalar aracılığıyla 15 Haziran'dan itibaren talep toplanmaya başlayacak. KİT içindeki DHMİ ve Kıyı Emniyeti'nden bütçeye aktarılacak karlara endeksli olacak. GES'lere konu olan KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat beklenenin üstünde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacaktır.

ÜRETİM, İHRACAT VE İSTİHDAM TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELİDİR

Tüketici kredilerine yönelik makro ihtiyati politikalarda sıkılaşmaya gidilmiştir. Selektif kredi politikalarında değişiklik yoktur. Üretim, ihracat ve istihdam Türkiye ekonomisinin temelidir.

Önümüzdeki dönemde mali disiplinden vazgeçmeden dar gelirli vatandaşlara yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Makro ekonomik istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik önlemler, politikaları destekler niteliktedir.

BİST'te kurulan emtia borsasıyla yatırımcıların işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacaktır. Altın sertifikaları alınabileceği gibi, demir, gümüş, bakır gibi emtialar için gerekli altyapı oluşturulmuştur.

Halka arzlarda fon temin etmelerini temin etmek açısından şirketlere kolaylık ve indirimler sağlanmıştır.

KDV oranlarında birçok indirim yaparak vatandaşların alım gücünü destekledik. Gıdada KDV'yi yüzde 1'e düşürdük. Arsa ve arazi teslimlerinde KDV'yi 8'e düşürdük. Salgının etkilerini sınırlandırmak için 154 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtik. 2022'de enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Buna rağmen güçlü kamu maliyesi düsturundan asla taviz vermiyoruz.

Önümüzdeki dönemde gıda ve fiyat komitesinin kararlarıyla enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

Yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla selektif kredi politikamızda yeni kredi paketlerini ortaya koyduk. KGF aracılığıyla 60 milyar lira kefaletle 3 farklı KGF paketini ortaya koyduk. İyi bir kullandırım oranına geldik. Yakın zamanda selektif kredi paketine yenisini ekleyerek TL cinsinden kredi imkanı sunduk sunuyoruz. 150 milyar liraya ulaşan toplam büyüklüklü 3-10 yıl vade arası krediler veriyoruz.