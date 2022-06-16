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    KOSGEB'den çevre bilincini artıracak çalışma: Çevreyi koru 2 milyon TL al

    Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik Ar-Ge ve inovasyon ile Ür-Ge projeleri desteklenecek. İmalat sektörü ile bilgisayar programlama faaliyetlerindeki KOBİ’ler başvurabilecek...

    Çığıl Ön Yener
    Çevreyi koru 2 milyon TL al

    Çevreyi korumaya yönelik desteklere bir yenisi eklendi. KOSGEB, iklim değişikliği ile mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan karbon emisyonunun azaltılması konusunda çağrıya çıktı.

    Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ve karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler çağrı kapsamında 2 milyon liraya kadar desteklenecek.

    SÜREYİ KAÇIRMAYIN
    KOBİ'ler yeni çağrıya 17 Haziran günü saat 23.59'a kadar başvurabilecek. KOSGEB veri tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.

    İSTİHDAMA 400 BİN TL
    Destek üst limiti 2 milyon lira olan çağrıda, proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel 400 bin liraya kadar desteklenecek. Çağrıda, işletmeler makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği alabilecek. İşletmelerin sınai mülkiyet hakları giderleri ile test, analiz ve belgelendirme giderleri de desteklenecek.

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    Haberler Ekonomi KOSGEB'den çevre bilincini artıracak çalışma: Çevreyi koru 2 milyon TL al
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