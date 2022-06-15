SED yardımları neden yatmadı? SED yardımı ne zaman verilecek? 2022 SED yardımı ödeme tarihleri Haziran- Temmuz! İstanbul, Ankara...

HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ

Bakan Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına haziranda toplam 238 milyon TL yatırdık." ifadelerini kullandı.

SED'den yararlanan çocuklarının ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerle de desteklendiğini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması projemiz (Okul Destek Projesi) ile çocuklarımız için tarihi mekanlara geziler, müze ziyaretleri, doğa sporları gibi etkinlikler organize ediyoruz. Yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda sanatsal ve sportif kurslara katılmalarını sağlıyoruz. Çevre temizliği, ağaç dikimi, yaşlı ve engelli gibi özel grupta bulunan kişilerle bir araya gelebilecekleri, bilinç ve farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla onların sosyal hayata katılmalarına ortam yaratıyoruz."

Bakan Yanık, SED hizmetinden 147 bin çocuğun yararlandığını belirtti.