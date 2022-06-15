SED yardımları neden yatmadı? SED yardımı ne zaman verilecek? 2022 SED yardımı ödeme tarihleri Haziran- Temmuz! İstanbul, Ankara...

Temmuz SED yardımı ne zaman verilecek? 2022 SED yardımı ödeme tarihleri! SED yardımları neden yatmadı? soruları ödemeden yararlanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. SED yardımlarının yatacağı günü iple çekenler şimdiden Temmuz ayı ödeme tarihlerini merak etmeye başladı. Haziran ayının paraları hesaplara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi. İşte sorgulama ekranı...
SED YARDIMI NE ZAMAN VERİLECEK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı Derya Yanık, bakanlığın çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması için ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek kısaca SED hizmeti sunduğunu belirtti.
Böylece ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçilerek çocukların aileleri yanında büyümesinin hedeflendiğini dile getiren Bakan Yanık, SED'den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 1650 TL destek sağlandığını kaydetti.
👉E-DEVLET EKRANI (SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA)
HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ
Bakan Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına haziranda toplam 238 milyon TL yatırdık." ifadelerini kullandı.
SED'den yararlanan çocuklarının ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerle de desteklendiğini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması projemiz (Okul Destek Projesi) ile çocuklarımız için tarihi mekanlara geziler, müze ziyaretleri, doğa sporları gibi etkinlikler organize ediyoruz. Yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda sanatsal ve sportif kurslara katılmalarını sağlıyoruz. Çevre temizliği, ağaç dikimi, yaşlı ve engelli gibi özel grupta bulunan kişilerle bir araya gelebilecekleri, bilinç ve farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla onların sosyal hayata katılmalarına ortam yaratıyoruz."
Bakan Yanık, SED hizmetinden 147 bin çocuğun yararlandığını belirtti.