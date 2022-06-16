Almanya’ya 1,5 Milyon vasıflı vasıfsız işçi alınacak! 4 bin euro maaşı duyan koşuyor! İşte Almanya işçi alımı başvuru şartları

Almanya İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

1960 senesinde toplu olarak işçi alımı yapan Almanya, yaşlı nüfusun artması ve iş gücünün azalması sebebiyle 1.5 milyon kişiye iş imkanı tanıyacak. Sağlık sektörü alanında özellikle ciddi bir kadro açığı söz konusu. Vasıflı çalışanların yanı sıra vasıfsız işçi alımının da büyük oranda gerçekleştirileceği belirtildi. Almanya'da Birleşik Hizmet Sendikası tarafından yapılan açıklamada da Frankfurt, Hamburg ile Berlin havaalanlarında çalışmak üzere personel alınacağı aktarıldı. 2.00 kişilik kadro açığı sebebiyle yasal engellerin kaldırılarak personel alımı yapılmasına izin verildi. Almanya'da 1,5 milyon personel için gerekli başvuru şartları henüz belirtilmedi. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri konsolosluk işlemleri sitesinden takip edebilirsiniz. 2.000 havaalanı personeli için ise gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir;

A2 seviyesinde Almanca konuşması,

Hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikaya sahip olması,