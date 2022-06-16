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    • Haberler
    • 16.06.2022 09:16
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    • 16.06.2022 11:10
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    Almanya’ya 1,5 Milyon vasıflı vasıfsız işçi alınacak! 4 bin euro maaşı duyan koşuyor! İşte Almanya işçi alımı başvuru şartları

    Yurt dışında çalışmak isteyenlerin birçoğu iş ilanlarını yakından takip ediyor. Yurt dışında yaşamak ve kariyerini orada ilerletmek isteyenler için Almanya’dan müjdeli haber geldi. Maaşı ve şartları duyanlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Almanya işçi alımı başvuru şartları neler? Almanya işçi alımı ne zaman? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Almanya’ya 4 bin euro maaşla vasıfsız işçi alınacak

    Yurt dışında çalışmak isteyen birçok kişi açılan iş ilanlarını takip ediyor. Almanya yaşlı nüfusa bağlı olarak yaşanan iş gücü kaybı nedeniyle dönemsel olarak işçi göçü almaktadır. Bu sene de Almanya'dan müjdeli haber geldi. 1,5 milyon kişinin istihdam edeceğinin belirtilmesinin ardından şartlar ve detaylar merak edildi. Almanya işçi alımı ne zaman ve Almanya işçi alımı başvuru şartları neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    Almanya İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

    1960 senesinde toplu olarak işçi alımı yapan Almanya, yaşlı nüfusun artması ve iş gücünün azalması sebebiyle 1.5 milyon kişiye iş imkanı tanıyacak. Sağlık sektörü alanında özellikle ciddi bir kadro açığı söz konusu. Vasıflı çalışanların yanı sıra vasıfsız işçi alımının da büyük oranda gerçekleştirileceği belirtildi. Almanya'da Birleşik Hizmet Sendikası tarafından yapılan açıklamada da Frankfurt, Hamburg ile Berlin havaalanlarında çalışmak üzere personel alınacağı aktarıldı. 2.00 kişilik kadro açığı sebebiyle yasal engellerin kaldırılarak personel alımı yapılmasına izin verildi. Almanya'da 1,5 milyon personel için gerekli başvuru şartları henüz belirtilmedi. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri konsolosluk işlemleri sitesinden takip edebilirsiniz. 2.000 havaalanı personeli için ise gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir;

    A2 seviyesinde Almanca konuşması,

    Hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikaya sahip olması,

    Tehlikeli madde eğitimlerine sahip olması,

    Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimleri karşılaması şartı bulunmaktadır.

        Almanya İşçi Alımı Kadro Dağılımı Nasıl?

        Almanya işçi alımı kadro dağılımı vasıflı ve vasıfsız olmak üzere iki şekilde oluşmaktadır. 1,5 milyon kişiye istihdam sağlanacağının belirtilmesinin ardından alım yapılacak kadrolar şu şekilde;

        230 bin yuva eğitmeni

        330 bin hemşire ve yaşlı hasta bakıcısı

        Garsonluk aranan meslekler içinde yer alıyor

        Tır şoförü

        Su tesisatçılığı

        Almanya İşçi alımı Maaşları Ne Kadar?

        Almanya işçi maaşları havaalanında çalışanlar için 6 bin Euro olacak. 1,5 milyon kişiye istihdam sağlanacak iş kolunda ise 4 bin Euro ödeme yapılacak. Maaşlarla ilgili bilgileri ve işçi alımı hakkında detaylar Almanya basını DSP tarafından da yayınlandı. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden sitemizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.

            Almanya İşçi Alımı Ne Zaman?

            Almanya'da havaalanında çalışacak personel için ilgili Çalışma Bakanlığına dilekçenin sunulduğu belirtildi. Alımı yapılacak 1,5 milyon kişi için ise güncel gelişmeleri konsolosluk adresinden takip edebilirsiniz.
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