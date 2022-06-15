Başkan Erdoğan'dan Temmuz ayı için bir zam sinyali daha: Enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız

Milyonlarca çalışan ve asgari ücretli Temmuz'da zam olacak mı? sorusunun yanıtını merak ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan peş peşe zam sinyalleri verdi.
Erdoğan AK Parti TBMM Grup toplantısında yaptığı açıklamadaaçıklamada, "Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
"DAR GELİRLERİNİN REFAHINI ARTIRMAK İÇİN YENİ PROGRAMLARI DEVREYE ALIYORUZ"
Erdoğan şunları söyledi:
"Sanayi üretimi yüzde 10,8 artarak beklentileri aştı. İhracat rekorlar kırarak 243 milyar dolara ulaştı. Sadece bu kadarla da kalmıyoruz. Dar gelirlilerin ve ücretlilerin refah kayıplarını gidermek için yeni programlar devreye alıyoruz. Hiçbir kesimi ihjmal etmeden her bir insanımızın derdiyle dertleniyoruz.
"ENFLASYON FARKLARIYLA RAHATLAMA SAĞLAYACAĞIZ"
Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz. Şubat-mart gibi enflasyon önemli ölçüde gerileceği için attığımız adımların etkilerini göreceğiz. Bu sıkıntının üstesinden biz geleceğiz."
DÜN BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de dün benzer bir açıklama yapmıştı.
TEMMUZ AYINDA BÜTÜN ÇALIŞANLARIN YÜZÜ GÜLECEK
Bilgin, ''O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği,çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.'' dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: DÜZENLEMELERLE MİLLETİMİZİ RAHATLATACAĞIZ
Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yaptıklarını aktardı.
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu çerçevede temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğimiz aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Esasen Rusya-Ukrayna savaşının özellikle enerji fiyatlarında ortaya çıkardığı ağır fatura olmasaydı programımızın meyvelerini içinde bulunduğumuz aydan itibaren toplamayı planlıyorduk. Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına sebebiyet vermiştir.
Ama hedeflerimizden de programımızdan da çalışmalarımızdan da kararlılığımızdan da en küçük bir geri adım atmak yoktur, olmayacaktır. Herkesin hesabını, kitabını, planını, başka birtakım beklentilere değil, buna göre yaparak hareket etmesini özellikle tavsiye ediyorum. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak tökezlemesini bekleyenlerin heveslerini inşallah bu defa da kursaklarında bırakacağız."
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yeni asgari ücret kaç para olacak? Enflasyon farkı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, formülü A Haber canlı yayınında anlattı.