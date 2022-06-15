Başkan Erdoğan'dan Temmuz ayı için bir zam sinyali daha: Enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız

Milyonlarca çalışan ve asgari ücretli Temmuz'da zam olacak mı? sorusunun yanıtını merak ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan peş peşe zam sinyalleri verdi.

Erdoğan AK Parti TBMM Grup toplantısında yaptığı açıklamadaaçıklamada, "Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DAR GELİRLERİNİN REFAHINI ARTIRMAK İÇİN YENİ PROGRAMLARI DEVREYE ALIYORUZ"

Erdoğan şunları söyledi:

"Sanayi üretimi yüzde 10,8 artarak beklentileri aştı. İhracat rekorlar kırarak 243 milyar dolara ulaştı. Sadece bu kadarla da kalmıyoruz. Dar gelirlilerin ve ücretlilerin refah kayıplarını gidermek için yeni programlar devreye alıyoruz. Hiçbir kesimi ihjmal etmeden her bir insanımızın derdiyle dertleniyoruz.

"ENFLASYON FARKLARIYLA RAHATLAMA SAĞLAYACAĞIZ"

Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz. Şubat-mart gibi enflasyon önemli ölçüde gerileceği için attığımız adımların etkilerini göreceğiz. Bu sıkıntının üstesinden biz geleceğiz."

DÜN BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de dün benzer bir açıklama yapmıştı.