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    • Ekonomi
    • 15.06.2022 13:24
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    • 15.06.2022 13:49
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    Başkan Erdoğan'dan Temmuz ayı için bir zam sinyali daha: Enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız

    Milyonlarca çalışan ve asgari ücretli Temmuz'da zam olacak mı? sorusunun yanıtını merak ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan peş peşe zam sinyalleri verdi. Erdoğan son yaptığı açıklamada, "Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Temmuz için bir zam sinyali daha

    Milyonlarca çalışan ve asgari ücretli Temmuz'da zam olacak mı? sorusunun yanıtını merak ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan peş peşe zam sinyalleri verdi.

    Erdoğan AK Parti TBMM Grup toplantısında yaptığı açıklamadaaçıklamada, "Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    "DAR GELİRLERİNİN REFAHINI ARTIRMAK İÇİN YENİ PROGRAMLARI DEVREYE ALIYORUZ"
    Erdoğan şunları söyledi:
    "Sanayi üretimi yüzde 10,8 artarak beklentileri aştı. İhracat rekorlar kırarak 243 milyar dolara ulaştı. Sadece bu kadarla da kalmıyoruz. Dar gelirlilerin ve ücretlilerin refah kayıplarını gidermek için yeni programlar devreye alıyoruz. Hiçbir kesimi ihjmal etmeden her bir insanımızın derdiyle dertleniyoruz.

    "ENFLASYON FARKLARIYLA RAHATLAMA SAĞLAYACAĞIZ"
    Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz. Şubat-mart gibi enflasyon önemli ölçüde gerileceği için attığımız adımların etkilerini göreceğiz. Bu sıkıntının üstesinden biz geleceğiz."

    DÜN BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de dün benzer bir açıklama yapmıştı.

    TEMMUZ AYINDA BÜTÜN ÇALIŞANLARIN YÜZÜ GÜLECEK
    Bilgin, ''O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği,çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.'' dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN: DÜZENLEMELERLE MİLLETİMİZİ RAHATLATACAĞIZ
    Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yaptıklarını aktardı.

    Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu çerçevede temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğimiz aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Esasen Rusya-Ukrayna savaşının özellikle enerji fiyatlarında ortaya çıkardığı ağır fatura olmasaydı programımızın meyvelerini içinde bulunduğumuz aydan itibaren toplamayı planlıyorduk. Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına sebebiyet vermiştir.

    Ama hedeflerimizden de programımızdan da çalışmalarımızdan da kararlılığımızdan da en küçük bir geri adım atmak yoktur, olmayacaktır. Herkesin hesabını, kitabını, planını, başka birtakım beklentilere değil, buna göre yaparak hareket etmesini özellikle tavsiye ediyorum. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak tökezlemesini bekleyenlerin heveslerini inşallah bu defa da kursaklarında bırakacağız."

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
    Yeni asgari ücret kaç para olacak? Enflasyon farkı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, formülü A Haber canlı yayınında anlattı.

        Erdem, yeni asgari ücrete ilişkin beklentisini açıkladı ve şunları söyledi:

        "Temmuz'da yeni bir karar alınacak. Ücretlerin artırılması noktası, enflasyon farkının eklenmesinden bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı iki konuşmasında da.

        Biz aslında burada asgari ücret özelinde bir hesap yaptık.

        İki yönlü olabilir bir 6 aylık enflasyona bakılarak bir artış olabilir ki yüzde 40 civarında 6 aylık enflasyon bekliyoruz. İkincisi de Ocak ayında yapılan yüzde 50.5'lik enflasyon artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması şeklinde olabilir.

        ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
        Bu da yüzde 75 civarında bir yıllık enflasyon düşünürsen yüzde 25 civarında bir artıştan bahsediyoruz.

        5.500-6.000 ARASI
        Her ikisini de düşündüğünde aslında bugün 4.250 TL olan asgari ücretin 5.500 ile 6.000 lira arasında bir noktaya gelebileceğini düşünebiliriz.

        Bunun yanında sadece asgari ücretli değil bütün kesimlere hitap ediyor orada.

        Kurban Bayramı öncesinde bütün emekliler ikramiyelerini alacaklar. Temmuz'un ilk haftasında. Ondan sonra Temmuz'un 4'ünde enflasyon açıklandığında bütün emeklilerin ve memurların enflasyon artışı ortaya çıkmış olacak ki aşağı yukarı yüzde 40'tan bahsediyoruz. Bunun artırılması da söz konusu olacak.

        Bir ek zam söz konusu olacak. Yine taban maaşlarının artırılması söz konusu olacak. Burada da yüzde 50'li bir rakam da konuşuluyor emeklinin memurun artış oranıyla ilgili yani 6 aylık enflasyonun 10 puan artırılması şeklinde...

            Temmuz ayında böylece bütün kesimlerin gelirlerinde bir artış olacak. Yani hem alım güçleri artmış olacak. Sabit gelirlinin geliri arttığı zaman artan para aldıkları para da zaten ekonomiye geri dönmüş olacak."
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