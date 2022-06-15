Asgari ücret zammına 3 formül! Milyonlarca çalışan bunu merak ediyor! AK Parti’den asgari ücret açıklaması

Yıl başında ortaya konmuş olan asgari ücrette olağanüstü artışın sağlanması, Hazine'nin almış olduğu vergilerden vazgeçerek doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarını yüzde 80 oranında sübvanse etmesi alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.