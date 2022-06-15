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Asgari ücret zammına 3 formül! Milyonlarca çalışan bunu merak ediyor! AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Milyonlarca çalışan, memur ve emeklilere yapılacak Temmuz zammı ile birlikte asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Asgari ücrete 3 zam formülü konuşulurken AK Parti'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Peki asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücrette zam bekleniyor mu? İşte detaylar...

takvim.com.tr
15.06.2022 16:36 - Son Güncelleme: 15.06.2022 16:57
Asgari ücret zammına 3 formül! Milyonlarca çalışan bunu merak ediyor! AK Parti’den asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, çalışmaların bakanlığın önünde olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

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Asgari ücret zammına 3 formül! Milyonlarca çalışan bunu merak ediyor! AK Parti’den asgari ücret açıklaması

Yıl başında ortaya konmuş olan asgari ücrette olağanüstü artışın sağlanması, Hazine'nin almış olduğu vergilerden vazgeçerek doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarını yüzde 80 oranında sübvanse etmesi alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.

Asgari ücret zammına 3 formül! Milyonlarca çalışan bunu merak ediyor! AK Parti’den asgari ücret açıklaması

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR DOKUNUŞ YAPILACAK
Bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır.

Asgari ücret zammına 3 formül! Milyonlarca çalışan bunu merak ediyor! AK Parti’den asgari ücret açıklaması

Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün detaylarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak.

Asgari ücret zammına 3 formül! Milyonlarca çalışan bunu merak ediyor! AK Parti’den asgari ücret açıklaması

ASGARİ ÜCRETLİYE ARA ZAM
Ocak'ta yüzde 50.5'lik artan asgari ücrette, Temmuz'da ara zam beklentisi var.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, düzenleme yapılırsa, toplanıp yeni ücreti belirleyecek. Artış için de 3 formül konuşuluyor.

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